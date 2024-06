Egyptský premiér chce za úmrtia pútnikov počas hadždžu trestať cestovky

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

KÁHIRA - Egyptský premiér Mustafa Madbúlí chce v reakcii na vysoký počet egyptských obetí moslimskej púte do Mekky podniknúť právne kroky proti organizátorom pútnických zájazdov.

Ako informovala agentúra AFP, Madbúlí vydal v sobotu nariadenie, na ktorého základe bude 16 cestovným kanceláriám odobraná ich licencia. Chce tiež, aby ich manažéri boli stíhaní za porušenie pravidiel organizácie pútnických zájazdov do Mekky. Vo vyhlásení egyptskej vlády sa okrem toho uvádza, že cestovné kancelárie by mali zaplatiť odškodné "v prospech rodín pútnikov, ktorí kvôli nim zomreli", citovala agentúra AFP. Púť do Mekky sa tento rok konala v čase veľkých horúčav, keď teplota dosiahla aj viac ako 50 stupňov Celzia.

Egyptský premiér svojím nariadením reagoval na správy, že počas výročnej púte moslimov v Saudskej Arábii prišlo o život asi 1000 pútnikov. Väčšina z nich - 658 - bola pôvodom z Egypta. Saudskoarabský štát v piatok odmietol akúkoľvek zodpovednosť za tieto úmrtia. Tamojšie úrady vo vyhlásení deklarovali, že "štát nezlyhal, ale došlo k chybe v úsudku zo strany ľudí, ktorí nevážili riziká".

Zistilo sa tiež, že na púti hadždž sa zúčastnili tisíce pútnikov bez registrácie od saudskoarabských úradov. Takíto ľudia však v porovnaní so zaregistrovanými pútnikmi nemajú prístup ku všetkým službám vrátane klimatizovaných priestorov. Podľa medializovaných správ zo 658 Egypťanov, ktorí zomreli počas púte, ich až 630 bolo nezaregistrovaných.