Teploty v dovolenkových destináciách prekračujú +40 stupňov Celzia: VAROVANIE Tieto rady nepodceňujte!

Dovolenkári majú byť opatrní a pri návšteve týchto obľúbených miest musia dodržiavať potrebné opatrenia. Najextrémnejšie horúčavy sú hlásené pre Cyprus, kde horúčavy prekračujú všetky doterajšie teploty v histórii meraní. Mimoriadnu situáciu hlásia aj z Malorky, kde boli nútení čeliť obrovským záplavám, ktoré komplikovali dopravu na letisku Son Sant Joan, informuje britský Mirror.

Odborníci bijú na poplach aj pri blížiacich sa olympijských hrách v Paríži. Aj tu môže toto leto vyskočiť vonkajšia teplota k rekordným hodnotám. To čo však tento rok priniesla oblasť Stredozemného mora, zrejme nečakal nikto. V Grécku bolo rekordne nameraných +45 stupňov Celzia a to turistická sezóna ešte len začala. Meteorologička z University of Reading poznamenala, že dlhodobé stúpanie teploty v moriach má vplyv na klímu v danom regióne. „Teploty povrchu mora v Atlantiku sú už dlhší čas extrémne vysoké, čo ovplyvňuje počasie, ktoré aktuálne panuje. To bude aj naďalej ovplyvňovať počasie v Európe toto leto,“ dodala.

Dovolenkári by mali byť preto tento rok obzvlášť opatrní, vyhýbať sa priamemu slnku a dodržiavať opatrenia, na ktoré upozorňuje aj Úrad verejného zdravotníctva SR a platia nielen pre Slovensko, ale aj pre dovolenky. Pri extrémne vysokých teplotách hrozí predovšetkým prehriatie organizmu, zvýšená telesná teplota, ale rovnako aj malátnosť, bolesti hlavy, závraty či nevoľnosť. Najdôležitejší je v tomto prípade pitný režim, a to 2 až 4 dcl tekutiny na každých 10 kg telesnej hmotnosti. Pre dospelého človeka to predstavuje približne 1,5 až 3 litre tekutín denne. Strava by mala byť ľahká, ale s dostatkom živín. Pri extrémnych teplotách je potrebné znížiť aj fyzickú aktivitu, robiť si prestávky v tieni, chrániť si pokožku a nepodceniť ochranný faktor.