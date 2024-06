Súd predvolal manželku premiéra kvôli podozreniu z korupcie

(Zdroj: SITA/AP/Kenzo Tribouillard)

Ide o reakciu na minulotýždňové zamietnutie žiadosti prokurátora o uzavretie tohto vyšetrovania. "Existujú dôkazy o tom, že došlo k spáchaniu spomínaného trestného činu, ktoré presahujú rámec bežného podozrenia," uvádzajú súdne dokumenty. Rozhodnutie pokračovať vo vyšetrovaní môže uškodiť premiérovi a pomôcť jeho pravicovým oponentom, ktorí to považujú za potvrdenie svojich výrokov o "skorumpovanej ľavicovej vláde".

Manželka premiéra sa má na súd v Madride dostaviť 5. júla o 10.00 h, pričom na podozrenia upozornila sťažnosť mimovládnej organizácie zameranej na boj proti korupcii, ktorá je napojená na krajnú pravicu. Organizácia Manos Limpias (Čisté ruky) uvádza, že svoj podnet podala na základe mediálnych reportov. V minulosti tiež podala viacero neúspešných žalôb na ľavicových politikov.

Súd zatiaľ nezverejnil žiadne podrobnosti z vyšetrovania. Spravodajský portál El Confidencial uviedol, že súd sa zameriava na napojenie manželky premiéra na súkromné firmy, ktoré počas pandémie dostali finančné prostriedky z verejných zdrojov alebo verejné vládne zákazky. Ide najmä o španielsku turistickú skupinu Globalia vlastniacu Air Europa, ktorá mala dostať veľkú finančnú výpomoc od štátu. Gómez v tom čase viedla vzdelávacie centrum IE Africa, ktoré v roku 2020 podpísalo sponzorskú zmluvu so spoločnosťou Globalia.

Sánchez to považuje za politickú kampaň na svoju diskreditáciu "pravicovo orientovanými médiami" a označil to tiež za bezprecedentný útok na svoju manželku. Vládny dozorný orgán už v tomto roku zamietol podnet opozície, podľa ktorého mala Gómez ovplyvniť manželovo rozhodnutie týkajúce sa leteckej spoločnosti. Keď súd v apríli potvrdil, že vyšetrovanie bude pokračovať, premiér vyhlásil, že zváži svoju rezignáciu. O päť dní neskôr oznámil, že zostáva vo funkcii. Opozícia to odsúdila a označila za "politické divadlo". Gómez v súčasnosti nemá verejnú funkciu a nie je politicky aktívna. Vyštudovala marketing a angažovala sa v mimovládnych organizáciách a v projektoch na získavanie finančných prostriedkov.