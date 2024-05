Európska únia má pre Ukrajinu pripravených takmer 7 miliárd! Balík pomoci blokuje Maďarsko

(Zdroj: SITA/AP, SITA/AP Photo/Denes Erdos, Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

Borrell dúfa, že ministri čoskoro prekonajú všetky prekážky, aby sa pomoc mohla dostať do Kyjeva čo najrýchlejšie. "Situácia na bojisku je kritická a naša pomoc môže mať významný dopad," povedal Borrell. Na rokovaní ministrov obrany EÚ sa zúčastní aj šéf NATO Jens Stoltenberg. Ministri sa prostredníctvom videohovoru spoja s ukrajinským ministrom obrany Rustemom Umerovom.

Súvisí to s ochranou ich národných záujmov

Európska únia v marci rozhodla o zvýšení prostriedkov v Európskom mierovom nástroji (EPF) o päť miliárd eur, ktoré sú určené na vojenskú pomoc Ukrajine. Na vytvorení špeciálneho fondu na pomoc Ukrajine v rámci EPF sa vtedy na rokovaní v Bruseli zhodli aj ministri zahraničia EÚ, vrátane Maďarska. Aktuálne však podľa diplomatických zdrojov ČTK Budapešť blokuje čerpanie z tohto fondu a aj niekoľko ďalších návrhov súvisiacich s pomocou Ukrajine.



"Majú obavy napríklad kvôli tomu, ako na Ukrajine zaobchádzajú s maďarskými menšinami," uviedol na adresu Maďarska Borrell.

Josep Borell, (Zdroj: SITA)

"Súvisí to s ochranou ich národných záujmov. Brániť národné záujmy je právo každého štátu," dodal. Ako však zdôraznil, brániť národné záujmy je jedna vec, ale je potrebné zvážiť aj dôsledky blokovania určitých rozhodnutí.

Podľa Borella má Ukrajina právo zasahovať ciele v Rusku

Borrell v utorok požiadal členské krajiny, aby vyvážili obavy z eskalácie konfliktu s potrebou Ukrajiny brániť sa. Kyjev má podľa neho právo použiť západné zbrane na zasahovanie cieľov v Rusku. "Podľa vojnového práva je to úplne možné a nie je to v rozpore... Mohol by som sa revanšovať alebo by som mohol bojovať proti tomu, kto proti mne bojuje zo svojho územia. Musíte nájsť rovnováhu medzi rizikom eskalácie a potrebou Ukrajincov brániť sa," povedal Borrell na začiatku schôdzky ministrov obrany členských krajín EÚ v Bruseli.

Kyjev nalieha na svojich západných partnerov, aby mu pomocou ich zbraní dlhého doletu umožnili zasahovať ciele v Rusku. Spojené štáty a Nemecko sú však proti tomu pre obavy, že by ich to mohlo zatiahnuť do priameho konfliktu s Moskvou.