Prvý štart kozmickej lode Boeing Starliner s posádkou na poslednú chvíľu zrušili

Kapsula Starliner spoločnosti Boeing na vrchole rakety Atlas V je vidieť na vesmírnom štartovacom komplexe 41 po tom, čo bol pokus o štart zrušený na vesmírnej stanici Cape Canaveral, neskoro v pondelok 6. mája 2024, Cape Canaveral, Florida. (Zdroj: SITA/AP Photo/Terry Renna)

MYS CANAVERAL - Prvý let znovupoužiteľnej vesmírnej lode Boeing CST-100 Starliner s dvojčlennou posádkou v sobotu opäť odvolali. Štart rakety Atlas V, ktorá mala loď vyniesť do vesmíru, zastavili, keď do konca odpočítavania zostávali necelé štyri minúty, a to z dôvodov, ktoré zatiaľ nie sú známe, informuje agentúra AFP.