Čína žiada zastavenie útokov v Červenom mori: Rokovala aj s USA

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/AP/Ministry of Defence)

Čínsky minister zahraničných vecí Wang I sa v utorok v Pekingu stretol so svojím jemenským náprotivkom. Wang I uviedol, že Čína je pripravená zohrávať v tejto záležitosti konštruktívnu úlohu, oznámilo čínske ministerstvo zahraničných vecí vo vyhlásení.

Juraj Blanár v Bruseli o vojenskej misii EÚ v Červenom mori (Zdroj: TASR/Jaromír Novak)

Ministerstvo tiež uviedlo, že Čína a USA minulý piatok (24. mája) uskutočnili konzultácie o námorných záležitostiach a dohodli sa, že budú udržiavať dialóg s cieľom zvládať riziko.

Čína však podľa ministerstva vyjadrila vážne znepokojenie v spojitosti s narušeniami a provokáciami zo strany USA v okolitých vodách a vyzvala Washington, aby prestal zasahovať do sporov medzi Čínou a jej susedmi alebo "využíval more na kontrolu Číny". USA by takisto mali bezprostredne prestať podporovať a tolerovať taiwanské sily usilujúce sa o nezávislosť.

USA udržiavajú priamu spoluprácu s Taiwanom vrátane predaja zbraní, s čím Peking nesúhlasí. Čína tento samosprávny ostrov považuje za súčasť svojho územia, taiwanská vláda však nároky Pekingu odmieta.