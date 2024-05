Biden uviedol, že ofenzíva Izraela v Pásme Gazy nie je genocída: Reagoval na viaceré obvinenia

Joe Biden (Zdroj: TASR/AP/Evan Vucci)

"To sa deje, nie je genocída, odmietame to," povedal Biden v Bielom dome na podujatí v rámci Jewish American Heritage Month (JAHM). To každoročne v máji oceňuje prínos Židov k americkej kultúre.

archívne video

Izraelské jednotky vykonávali cielenú operačnú činnosť na jednom z hlavných výcvikových stredísk. (Zdroj: X/IDF)

Spojené štáty podľa prezidenta chcú, aby bolo porazené hnutie Hamas, voči ktorému Izrael vedie v Pásme Gazy vojnu. Na dosiahnutie tohto cieľa USA spolupracujú s Izraelom, uviedol Biden, ktorého vyjadrenia sprostredkoval spravodajský web The Times of Israel.

Vydanie zatykačov

Hlavný prokurátor ICC Karim Khan v pondelok oznámil, že požiadal sudcov ICC o vydanie zatykačov na izraelského premiéra Benjamina Netanjahua a izraelského ministra obrany Joava Galanta, ako aj na vodcov Hamasu Jahju Sinwára, Muhammada Dajfa a Ismáíla Haníju.

Khan vo svojom návrhu na vydanie zatykačov uviedol, že existujú dôvody domnievať sa, že spomínaní predstavitelia Izraela a Hamasu nesú trestnú zodpovednosť za vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti.

Biden už predtým vyhlásil, že tento návrh hlavného prokurátora ICC na vydanie zatykačov na izraelských politikov je nehorázny. Vydanie zatykačov slovne odsúdili aj Netanjahu či izraelský prezident Jicchak Herzog. Hnutie Hamas tiež kritizovalo žiadosť o vydanie zatykačov na svojich vodcov.