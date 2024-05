Najbizarnejšia volebná kampaň: V Česku kandidujú mimozemšťania aj kocúr! DO televíznej debaty prišli v kostýme

Predseda hnutia Ano, lepší EU s mimozemšťany navštevuje politické relácie v kostýme (Zdroj: Youtube/ Český rozhlas Radiožurnál)

PRAHA – Do tohtoročných volieb do Európskeho parlamentu v Českej republike sa prihlásili dve strany s bizarnými názvami. Jedna znie „Ano, lepší EU s mimozemšťany“, tá druhá sa nazýva „Mourek". Obe však tvrdia, že hoci sa na prvý pohľad môže zdať, že ide o satiru, s kandidatúrou to myslia vážne a definovali aj svoje ciele pre prípad, že budú zvolení.