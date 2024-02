Francúzske lode zachránili takmer 140 ľudí: Snažili sa dostať do Británie

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP Photo/Paolo Santalucia)

LILLE - Takmer 140 ľudí zachránili uplynulý víkend v Lamanšskom prielive, keď sa dostali do problémov pri snahe dostať sa riskantnou plavbou do Anglicka. Oznámili to v nedeľu francúzske úrady, informuje o tom správa z agentúry AFP.