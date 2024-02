Bývalý manažér Boeingu šokoval: Videl, ako sa vyrábajú ich problémové lietadlá! Neletel by na nich

Inšpektori kontrolujú otvor v lietadle. (Zdroj: SITA/National Transportation Safety Board via AP)

Minulý víkend americké aerolínie Alaska Airlines a United Airlines obnovili letovú prevádzku s niektorými lietadlami Boeing 737 Max 9. Lietadlám zakázali lietať po tom, čo sa 5. januára vo vzduchu odtrhla časť kabíny v 5 000-metrovej výške.

Letecké spoločnosti, regulačné orgány a Boeing tvrdia, že lietadlá sú po kontrole a údržbe bezpečné. Napriek tomu kritici naďalej vidia vážne otázky týkajúce sa lietadiel série Max. Max 8 mal v rokoch 2018 a 2019 havárie, pri ktorých zahynulo 346 ľudí.

Odborníci však rozhodnutie o opätovnom uvedení lietadla do prevádzky kritizujú. "Neexistuje, že by som pilotoval lietadlo Max," povedal Ed Pierson, bývalý výkonný riaditeľ Boeingu. "Pracoval som v továrni, kde boli postavené, a videl som tlak, ktorému boli zamestnanci vystavení, aby sa lietadlá dostali čo najrýchlejšie do predaja."

Odborníci na bezpečnosť letectva vidia v Boeingu hlbší problém a volajú po zmene kultúry. Pierson vidí opätovné uvedenie Max 9 do prevádzky ako „ďalší príklad zlých rozhodnutí, ktoré ohrozujú verejnú bezpečnosť“. Boeing Piersonove komentáre nekomentoval.

„Namiesto toho, aby ste riešili jeden problém a potom čakali na ďalší, mali by ste ich vyriešiť všetky,“ kritizuje bývalý inžinier americkej Federálnej leteckej správy Joe Jacobsen. Preregistráciu lietadla označuje za predčasnú. Jacobsen si je istý, že s lietadlom Max budú čoskoro opäť problémy: „Možno to potrvá týždeň. Možno je to mesiac."