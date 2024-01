Unikol tajný dokument: EÚ už vie, ako potrestať Maďarsko za blokovanie pomoci Ukrajine

Maďarský premiér Viktor Orbán (Zdroj: SITA/AP Photo/Denes Erdos)

BRUSEL - Maďarsko doteraz vetovalo pomoc EÚ Ukrajine. Blíži sa pritom dôležitý samit 1. februára. Ak by Maďarsko aj naďalej blokovalo odsúhlasenie pomoci Kyjevu, EÚ už vie, ako ho potrestať. Financial Times sa dostal k dokumentu, kde sa popisujú sankcie proti Budapešti. Lídri štátov Európskej únie sú pripravení zaviazať sa k zastaveniu všetkého financovania Maďarska a tiež oslabovať pozíciu krajiny na medzinárodných trhoch. To by viedlo k vyšším nákladom Maďarska, narastaniu jeho štátneho dlhu a oslabeniu forintu.

Okrem toto sa podľa Politico uvažuje o odobratí hlasovacích práv Maďarska v EÚ. Maďarsko sa samozrejme proti takýmto návrhom postavilo. V minulosti už premiér Viktor Orbán venoval pomoc EÚ Ukrajine. Okrem toho Budapešť zakázala transport zbraní pre Ukrajinu cez svoje územie. Pri schvaľovaní prvého kroku Ukrajiny do EÚ Orbán opustil miestnosť a nevyužil tak právo veta.

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 705 (Zdroj: Facebook/Генеральний штаб ЗСУ/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

Okrem odobratia hlasovacích práv Maďarska v EÚ sú však politici členských štátov Únie zájsť ešte ďalej. „V prípade, že 1. februára nedôjde k dohode (o pomoci Ukrajine – pozn. red.) ostatní vrcholní predstavitelia vlád by verejne vyhlásili, že vzhľadom na nekonštruktívne správanie maďarského premiéra si nedokážu predstaviť, že by peniaze z európskych fondov putovali do Maďarska, “ uvádza sa v získanom dokumente.

Dokument odhaľuje aj cieľ takého opatrenia: „Finančné trhy a európske a zahraničné firmy by tak mohli stratiť záujem o investície v Maďarsku.“ To by mohlo viesť k výraznému prepadu forintu a k zvýšeniu nákladov na obsluhu verejného dlhu.

„Európa tým Viktorovi Orbánovi hovorí, že už toho bolo dosť a je čas sa zaradiť do radu. Orbán môže mať pištoľ, ale Európa má bazuku,“ komentuje uniknutý dokument Mujtaba Rahman z think-thanku Eurasia Group.

EÚ už v minulosti obmedzila financovanie Maďarska a Poľska kvôli nespokojnosti komisie s dodržiavaním princípov právneho štátu. Vylúčenie Maďarska si EÚ nemôže dovoliť. Naopak, keď Budapešť splnila niektoré požadované súdne reformy, na poslednom samite odblokovala Európska komisia 10 miliard eur pre Maďarsko. Úplné odstavenie od fondov EÚ či odobratie hlasovacieho práva ešte Európska rada nikdy neuplatnila.

Maďarský minister pre Európu János Bóka tvrdí, že Maďarsko zaslalo Bruselu kompromisný návrh, v ktorom pripúšťa vojenskú pomoc Ukrajine. Jednou z podmienok by však bolo možnosť tento súhlas v budúcnosti odvolať. To sa však u členských štátov EÚ nestretlo s pochopení a takýto návrh odmietli.

„Tento konkrétny dokument nereflektuje prebiehajúce rokovania s Maďarskom,“ uviedol činiteľ Európskej rady pod podmienkou anonymity. „Dokument, na ktorý odkazujú Financial Times, je poznámkou pod čiarou, napísanou na vlastnú zodpovednosť, pri dokumente sekretariátu Rady o stave maďarskej ekonomiky."

„Brusel Maďarsko vydiera, ako by nebolo zajtrajška, a pritom sme navrhli kompromis. Je teraz úplne jasné, že ide o vydieranie, a nie o vládu práva. A ani sa to nesnažia skryť,“ komentoval správy o návrhu politický poradca Viktora Orbána Balász Obrán.