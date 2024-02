Na stretnutí s Orbánom nebudú žiadne rozhovory o NATO, povedal Kristersson

Švédsky premiér Ulf Kristersson chce povolať do boja s gangmi armádu. (Zdroj: SITA/Henrik Montgomery/TT News Agency via AP)

BUDAPEŠŤ - Na neformálnom stretnutí švédskeho premiéra Ulfa Kristerssona s predsedom maďarskej vlády v rámci prebiehajúceho summitu Európskej únie v Bruseli neprebehnú žiadne rozhovory o Severoatlantickej aliancii. Podľa servera hvg.hu to povedal Kristersson pre denník Dagens Nyheter pred odletom do Bruselu, informuje spravodajca v Budapešti.

"Čím rýchlejšie Maďarsko prijme rozhodnutie o ratifikácii, tým rýchlejšie sa budeme môcť rozprávať o veciach, o ktorých sa dá diskutovať, len ak bude členom NATO aj Švédsko. Otázka stíhačiek Gripen je dôležitou témou, dlhoročnou spoluprácou, ktorá sa môže ďalej rozvíjať, ak sa aj Švédsko pripojí k NATO," povedal švédsky premiér.

Turecko v januári ratifikovalo vstup Švédska do NATO

Turecko v januári ratifikovalo vstup Švédska do NATO, takže Maďarsko zostalo poslednou členskou krajinou, ktorá sa v tejto otázke ešte nerozhodla, pripomenul server. Orbán následne generálnemu tajomníkovi NATO Jensovi Stoltenbergovi povedal, že vyzve parlament, aby pri prvej príležitosti vstup Švédska ratifikoval.

Maďarský ministerský predseda pred rozhodnutím Turkov pozval švédskeho premiéra do Budapešti. Ten však po odmietavých vyjadreniach predsedu parlamentu Lászlóa Kövéra v otázke vstupu Švédska do NATO povedal, že aj keď sa stretne s Orbánom, vstup Švédska do NATO by nemal byť témou. "Nemáme o čom diskutovať. Sme pripravení na NATO," odkázal Kristersson. Povedal, že sú iné témy, o ktorých môžu Maďarsko a Švédsko hovoriť. Nepovedal však, či navštívi Budapešť pred ratifikáciou maďarským parlamentom alebo až po nej.