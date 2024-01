MIMORIADNY ONLINE Zelenskyj žiada medzinárodné vyšetrovanie havárie lietadla

Volodymyr Zelenskyj (Zdroj: SITA/AP Photo/Efrem Lukatsky))

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 700

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 700 (Zdroj: Facebook/General Staff of Ukrainian Armed Forces)

7:26 Najmenej dvaja ľudia zahynuli počas ruských raketových útokov v meste Hirnyk v Doneckej oblasti na východe Ukrajiny. Ďalších deväť ľudí útoky zranili. TASR správu prevzala v stredu z agentúry DPA. Polícia na sociálnej sieti Facebook uviedla, že medzi zranenými sú aj dve neplnoleté osoby. Zničené boli tri domy a desiatky ďalších boli poškodené. Pod troskami domov ostal zasypaný neznámy počet ľudí.

6:14 Bezpečnostná rada (BR) OSN vo štvrtok mimoriadne zasadne v spojitosti so stredajšou haváriou ruského vojenského transportného lietadla Il-76. O zasadnutie požiadalo Rusko, ktoré zo zostrelenia stroja viní Ukrajinu. TASR správu prevzala z agentúr AFP a Reuters.

Zelenskyj žiada medzinárodné vyšetrovanie havárie lietadla Il-76

"Naša krajina bude trvať na medzinárodnom objasnení," povedal Zelenskyj. "Je očividné, že Rusi za zahrávajú so životmi ukrajinských väzňov, s pocitmi ich rodinných príslušníkov a emóciami našej spoločnosti," dodal v spojitosti s haváriou, pri ktorej zahynuli všetky osoby na palube. Prezident nepotvrdil a ani nepoprel tvrdenia Ruska, že lietadlo zostrelili Ukrajinci, píše AFP.

Zelenskyj ukrajinskému ministrovi zahraničných vecí Dmytrovi Kulebovi nariadil, aby zahraničným partnerom poskytol všetky informácie, ktoré má Ukrajina k dispozícii, píše DPA. Hlavná správa rozviedky ukrajinského ministerstva obrany (HUR MO) sa podľa Zelenského slov pokúša získať viac informácií o desiatkach ukrajinských vojnových zajatcov, ktorí sa podľa vyjadrení Ruska nachádzali na palube. Moskva uviedla, že zahynulo všetkých 74 ľudí na palube vrátane 65 ukrajinských vojakov prevážaných na výmenu zajatcov.

Ukrajinská rozviedka v stredu uviedla, že nemá "spoľahlivé informácie" o tom, kto sa na palube nachádzal. Kyjev však potvrdil, že v stredu sa mala uskutočniť výmena väzňov. Kyjev podľa rozviedky nebol vopred informovaný o potrebe zaistiť bezpečnosť vzdušného priestoru v oblasti okolo mesta Belgorod vo vopred stanovenom čase tak, ako sa to stalo doteraz už niekoľkokrát pri výmene väzňov. Rusko v spojitosti s haváriou lietadla požiadalo o mimoriadne zasadnutie Bezpečnostnej rady OSN, ktoré sa uskutoční vo štvrtok.

Nadeždin dúfa, že marcové voľby budú začiatkom konca Putinovej vlády

Ruský opozičný politik a potenciálny kandidát na post prezidenta Boris Nadeždin v stredajšom rozhovore pre agentúru AFP vyjadril nádej, že marcové prezidentské voľby budú "začiatkom konca" vlády ruského prezidenta Vladimira Putina.

Nadeždin (60) vo svojej kampani vyzýva na ukončenie ruskej invázie na Ukrajine. V rozhovore uviedol, že ho prekvapilo, keď jeho priaznivci stáli v dlhých radoch, aby poskytli svoj podpis na podporu jeho kandidatúry. Tento bývalý poslanec Štátnej dumy a dlhoročný miestny zákonodarca v Moskovskej oblasti však podľa AFP pravdepodobne nezabráni Putinovi v predĺžení jeho 24-ročnej vlády, v rámci ktorej pôsobil štyrikrát na poste prezidenta a nakrátko aj vo funkcii predsedu vlády.

"Dúfam však, že 17. marec, aj keď to možno nebude koniec Putinovej éry, bude znamenať aspoň začiatok jej konca," povedal Nadeždin s odkazom na dátum prezidentských volieb, v ktorých bude možné hlasovať tri dni, respektíve od 15. do 17. marca. Prisľúbil, že v prípade víťazstva v súboji o prezidentské kreslo sa bude usilovať o ukončenie "katastrofickej" ofenzívy na Ukrajine a o "oslobodenie politických väzňov".

"Neverím, že by ktorákoľvek strana (vojny) mohla dosiahnuť skutočne rozhodujúce vojenské víťazstvo. Je to úplne nereálne," uviedol v súvislosti s ruskou inváziou na Ukrajinu. Z Ruska by podľa svojich slov chcel spraviť krajinu, "ktorá sa nesnaží rozšíriť svoje územie s pomocou armády." AFP vysvetľuje, že takáto kampaň je v Rusku takmer nemysliteľná vzhľadom na to, že tamojšie úrady už uväznili desiatky ľudí za podobné kritické vyjadrenia voči takmer dva roky trvajúcej vojne.

Nadeždin nedávno uviedol, že sa mu denne podarí vyzbierať desiatky tisíc podpisov na svoju podporu. Podľa údajov na webovej stránke jeho volebnej kampane ich mal vyzbieraných už vyše 100.000. Ústredná volebná komisia požaduje, aby potenciálni kandidáti do 25. januára doručili 105.000 podpisov z rôznych ruských regiónov. Zatiaľ nie je jasné, či mu umožnia kandidovať za prezidenta. Vyjadril však presvedčenie, že jeho kritika je tolerovaná, pretože je bývalým členom ruského politického systému. V tejto súvislosti pripomenul, že Vladimira Putina kritizoval posledných desať rokov.

Podľa svojich vyjadrení očakával, že kandidatúru proti Putinovi oznámi niekto prestížnejší než je on sám. K takémuto kroku nedošlo, čo vyústilo v jeho rozhodnutie uchádzať sa o posť šéfa Kremľa. Podotkol tiež, že momentálne komunikuje so svojimi priaznivcami len prostredníctvom sociálnych médií. Hoci je presvedčený, že Putin "zničil" verejné inštitúcie v Rusku a znemožnil slobodné voľby, Nadeždin uviedol, že zmena môže nastať len prostredníctvom volieb. "Všetky ostatné spôsoby - revolúcie, nech už majú akúkoľvek farbu, alebo prevraty - sú oveľa horšie," dodal podľa AFP.