Hororový koniec pre vlamača v zoo: Spadol do výbehu s tigrami, krvavý masaker nemal šancu prežiť

Vlamača si podali šelmy v zoologickej záhrade. (Zdroj: reprofoto tribune.com.pk, Gettyimages.com)

ISLAMABAD - Pracovníci pakistanskej zoologickej záhrady v Bahawalpure mali mimoriadne traumatizujúce ráno, keď prišli na kontrolu do výbehu pre tigre. To, čo totiž našli v tlame jednej zo šeliem ich šokovalo a čoskoro aj zistili, čo sa stalo. Krvavý incident má totiž rozuzlenie v tom, že išlo o "obyčajné" vlamanie sa do objektu. Páchateľ však dopadol veľmi zle, pričom hlavnú úlohu v tom zohrali práve spomínané divoké mačky.