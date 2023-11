Kamarát mu znásilňoval dcérky: Prinútil ho vykopať si vlastný hrob! Šokujúci záver prípadu

Otec dievčatiek sa svojmu bývalému kamarátovi odplatil mimoriadne krutým spôsobom (Zdroj: Twitter/@ErikentK)

Vjačeslav Matrosov (35) má so svojou manželkou Natáliou dve dcérky. Vjačeslavov dlhoročný kamarát Oleg Sviridov (†32) bol rodine od začiatku veľmi blízky. Až tak, že sa stal krstným otcom oboch dievčatiek. Dievčatá s ním od malička rady trávili čas, takže rodičia často nechávali Olega strážiť ich, informoval britský DailyMail. Oleg staršiu z dcér (6) však dlhodobo zneužíval, o čom rodičia nemali ani tušenia. Raz to však Oleg s alkoholom prehnal a Vjačeslav sa možno z nudy, či len zo zvedavosti zhostil jeho mobilného telefónu a prezeral si fotky a videá v ňom uložené. Keď však našiel video, v ktorom Oleg priamo núti jeho dcérku k sexuálnemu aktu a ona pritom kričí, že má prestať, že už viacej nemôže, nemohol tomu uveriť. Olega s vecou konfrontoval a vraj ho poriadne zmlátil.

Chcel od neho, aby sa sám prihlásil na políciu a urobil tak správnu vec. Namiesto toho však Oleg ušiel. Vjačeslav nevedel čo robiť, no rozhodol sa sám zájsť na políciu aj s Olegovým telefónom. Policajti rozbehli pátranie, no otec dcér Olega dobre poznal a našiel ho prvý. Keď ho našiel v lese neďaleko dedinky Vintai v Samarskej oblasti, dal mu podľa vlastných slov ultimátum: buď si vykopeš vlastný hrob, alebo pôjdeš na políciu. Vraj ho chcel kopaním hrobu len vystrašiť, no to Oleg nevedel. Na políciu ísť nechcel, azda vedel, čo pedofila čaká v base, no umrieť na mieste tiež nechcel. Kopal si teda hrob a v jednej chvíli vraj na Vjačeslava zaútočil nožom. Strhla sa bitka, pri ktorej prišiel Oleg ku smrteľným zraneniam. Vjačeslav ho na mieste v plytkom hrobe zakopal a nechal tam. Telo mladého muža našli krátko potom.

The fact that Vyacheslav Matrosov spent even a day in jail is an injustice.https://t.co/LWp0WrSihG — spectator (@hereticvestige) November 18, 2023

Olegova matka tvrdila, že za dievčatami chodil veľmi rád. Vždy Vjačeslavovej rodine pomohol a dievčatá postrážil, keď bolo treba. Domov sa vraj potom vracal vždy v dobrej nálade. Tvrdila, že pri samotnom zneužívaní musel byť veľmi opitý. V jeho telefóne však policajti našli videá s viacerými dievčatami vo veku od 6 do 11 rokov, zneužívať mal aj dcéru svojej bývalej partnerky, ktorá ju mala zo vzťahu pred ním. V dedine vraj bežne Olega videli, ako sa po vonku potuluje s maloletými, no nikomu nenapadlo, čo by im mohol robiť.

Vjačeslavov príbeh o Olegovom náhodnom zabití nakoniec potvrdili aj forenzní experti. Súd Vjačeslava Matrosova odsúdil na 18 mesiacov za navedenie k samovražde. Z trestu si po veľkom tlaku verejnosti odsedel len 6 mesiacov. Prípad zo septembra 2021 je tak definitívne na konci.