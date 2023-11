Zvrhlá učiteľka skončila v putách: Žiakovi posielala nahé fotky svojich genitálií

Bývalej učiteľke hrozí väzenie. (Zdroj: TikTok)

LITTLE ROCK - V americkom štáte Arkansas polícia zatkla učiteľku, ktorá údajne posielala nahé fotografie jednému zo svojich študentov. A to mal len 14 rokov.

Učiteľka podozrivá zo zneužívania Kaytlann Barnesová (30) mala podľa zodpovedného úradu šerifa tínedžerke poslať niekoľko nahrávok prostredníctvom sociálnej siete Snapchat. Podľa správ z médií „úmyselne odhalila svoje pohlavné orgány“.

Zároveň vraj požiadala žiaka, aby jej poslal podobne explicitné obrázky naspäť. Americká televízna stanica „KATV“ uviedla s odvolaním sa na súdne dokumenty, že Barnesová chcela uspokojiť svoje sexuálne fantázie.

K údajnému zneužívaniu došlo počas dvoch nocí, informoval New York Post. Učiteľ aj žiak vraj boli doma.

Polícia prišla do domu učiteľky vo Fort Smith (90 000 obyvateľov) asi pred týždňom - ​​a zatkla ju. Barnesová bola prepustená z väzenia po troch dňoch na kauciu 25 000 dolárov.

Napriek tomu je obvinená okrem iného aj zo sexuálnej nemravnosti s dieťaťom. Za to hrozí trest odňatia slobody až na šesť rokov. Okrem toho, ak bude odsúdená, Barnesová by bol zaradená do verejne dostupného registra sexuálnych delikventov. Na strednej škole v Booneville už prišla o prácu.

Len nedávno bola prepustená učiteľka v USA, pretože si privyrábala zverejňovaním porna na internete. Na portáli pre dospelých OnlyFans si dala pseudonym. Napriek tomu sa na vec prišlo a vedenie školy Briannu Coppageovú (28) okamžite vyhodilo.