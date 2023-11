Rusko umožňuje migrantom prekročiť hranicu aj bez potrebných dokladov

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/Jussi Nukari/Lehtikuva via AP)

Do 6.00 v piatok to bolo 34 ľudí, pričom vo štvrtok premiér Petteri Orpo a ministerka vnútra Mari Rantanen oznámili, že priechody Imatra, Niirala, Nuijamaa a Vaalimaa pri Petrohrade zatvoria na tri mesiace od sobotnej polnoci. Orpo povedal, že ruskí pohraničníci dokonca privážajú ľudí k hraniciam, čo potvrdili aj žiadatelia o azyl. Niektorí prekročili hranicu na bicykloch. Jeden migrant povedal fínskej tlačovej agentúre STT, že ruská polícia sa ho spýtala, či chce ísť do Fínska a ponúkla mu pomoc. "Báli sme sa," povedal muž, ktorý uviedol len krstné meno Can. Do Petrohradu priletel z Turecka s priateľom, pretože sa dalo rýchlo získať vízum.

(Zdroj: Getty Images)

Odtiaľ ho auto ruskej armády odviezlo na stanicu medzi mestom Vyborg a fínskymi hranicami, kde dostal inštrukcie vziať si taxík. Taxík prevážal bicykle, ktoré si mohli kúpiť. Taxikár ich vysadil blízko hraníc a rozlúčil sa s nimi slovami: "Ste očakávaní." Pohraničná stráž už skôr oznámila, že cez priechod Vartius v strednom Fínsku vo štvrtok prišlo 18 ľudí, pravdepodobne z Jemenu, Sýrie a Somálska. Nemali pri sebe potrebné cestovné doklady a ako prví v roku 2023 požiadali o azyl. Medzitým hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí skritizovala zatvorenie niekoľko priechodov na rusko-fínskej hranici. Nazvala to "výrazom nových deliacich čiar v Európe, ktoré neriešia žiadne otázky, ale iba vytvárajú nové problematické otázky," povedal Maria Zacharovová vo štvrtok pre denník Izvestija. Pre uzatvorenie štyroch hraničných priechodov už autobusové spoločnosti Lux Express a Ecolines oznámili, že rušia linky z Petrohradu do Helsínk.