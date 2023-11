MIMORIADNY ONLINE Pri explózii granátu v byte v Kyjeve zomreli dvaja ľudia

Volodymyr Zelenskyj (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

KYJEV - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v nedeľu odvolal generálmajorku Teťjanu Ostaščenkovú z funkcie veliteľky zdravotníckych síl ukrajinskej armády. Bola prvou ženou, ktorá túto pozíciu zastávala. Informuje o tom agentúra DPA.