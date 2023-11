Sny Západu o pokorení Ruska sa rozplývajú: Ekonomika v krajine rastie aj napriek obrovským sankciám

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP Photo/Ivan Sekretarev, file)

Ruská ekonomika v lete rástla viac, ako sa očakávalo. Hrubý domáci produkt (HDP) sa v 3. štvrťroku v porovnaní s predchádzajúcim rokom zvýšil o 5,5 percenta, oznámil v stredu národný štatistický úrad. Ide o najsilnejší nárast od štvrtého štvrťroka 2021. Ekonómovia počítali s rastom v priemere o 5,1 percenta. V druhom štvrťroku vzrástla ruská ekonomika o 4,9 percenta.

Rast podporujú predovšetkým vysoké vládne výdavky. Odborníci poukazujú na výdavky na vojnu proti Ukrajine. To podporuje priemyselnú výrobu. Medziročne vzrástla o 10,2 percenta. Účinok západných sankcií bol preto zmiernený. Navyše sa zdá, že ruské spoločnosti ich obchádzajú čoraz lepšie.

EÚ pracuje na nových opatreniach

Medzitým EÚ pripravuje ďalší balík sankcií. Ako v stredu oznámila Európska služba pre vonkajšiu činnosť, 27 členským štátom bol zaslaný návrh dvanásteho sankčného balíka. Teraz ho skúmajú predstavitelia vlády a v ideálnom prípade by sa mal realizovať do konca roka.

Podľa informácií z Bruselu sa plánuje uvaliť zákazy vývozu a dovozu na ďalší tovar a sprísniť cenový strop pre vývoz ruskej ropy do tretích krajín, čo malo doteraz malý efekt. Podľa informácií DPA obsahuje aj návrh na obmedzenie obchodu s diamantmi z Ruska. Rusko je považované za najväčšieho svetového producenta neopracovaných diamantov. Štátny ťažobný podnik diamantov Alrosa mal v roku 2021 tržby 332 miliárd rubľov (okolo 3,38 miliardy eur).

Rozsiahly zákaz dovozu

Dlho platí ďalekosiahly zákaz dovozu ropy, uhlia, ocele, zlata a luxusného tovaru, ako aj represívne opatrenia voči bankám a finančným inštitúciám. Zoznam osôb sankcionovaných kvôli ukrajinskému konfliktu teraz obsahuje približne 1800 záznamov.