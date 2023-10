MIMORIADNY ONLINE Ukrajinské sily útočia na ruské letiská na okupovaných územiach

Vladimir Putin (Zdroj: SITA/Gavriil Grigorov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)

Naživo z Ukrajiny

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 600

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 600 (Zdroj: Facebook/Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

13:53 Nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková v utorok prisľúbila Ukrajine a Moldavsku podporu aj napriek kríze na Blízkom východe po útoku hnutia Hamas na Izrael. TASR prevzala správu z agentúry DPA.

11:43 Tvrdenia Západu o tom, že Severná Kórea dodáva Rusku zbrane, nie sú založené na dôkazoch, vyhlásil v utorok hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Informuje o tom správa z agentúry Reuters, ktorá sa odvoláva na ruskú agentúru TASS. Spojené štáty v piatok oznámili, že Severná Kórea dodala Rusku vyše 1000 kontajnerov s vojenským vybavením a muníciou na podporu vo vojne proti Ukrajine.

11:34 Ukrajinské sily útočia na ruské letiská na okupovaných územiach. Informuje o tom portál The Kyiv Independent.

Ukrainian forces strike Russian airfields in occupied territories https://t.co/h794goU8YO — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) October 17, 2023

8:36 Ukrajinské sily v noci na utorok zasiahli ruské letiská a vrtuľníky na Ruskom okupovaných územiach pri mestách Luhansk a Berďansk. V utorok to uviedla ukrajinská armáda, informuje o tom správa z agentúry Reuters.

7:57 Štyri ukrajinské deti sa v pondelok vrátili z Ruska, kam boli odvezené počas invázie ruskými silami. Ich návrat sprostredkoval Katar, píše agentúra DPA. "Ide o troch chlapcov vo veku 6, 3 a 9 rokov a jedno 17-ročné dievča," napísal v pondelok na platforme Telegram šéf kancelárie ukrajinského prezidenta Andrij Jermak. Dodal, že Ukrajina sa bude usilovať, aby sa domov z Ruska vrátili aj ostatné deti.

6:47 Ruské sily dosiahli nepatrné úspechy pri Avdijivke. Inštitút pre štúdium vojny s odvolaním sa na geolokalizované zábery informoval, že ruské jednotky postúpili tri kilometre južne od Avdijivky, hoci tempo útoku sa spomalilo. Informuje o tom portál The Kyiv Independent.

Zelenskyj vo svojom príhovore vyzdvhol občanov Ukrajiny

Zelenskyj vo svojom televíznom príhovore uviedol, že od začiatku invázie (24. februára 2022) udelil štátne vyznamenania viac než 60 Ukrajincom za boj za svoju krajinu. Armáda, obchodná sféra či súkromné iniciatívy podľa jeho slov ukrajinským mestám a obyvateľom umožňujú žiť normálny život.

"Vynakladáme všemožné úsilie poskytnúť našim bojovníkom viac systémov protivzdušnej obrany, s cieľom lepšie chrániť naše mestá - s cieľom udržať život, vrátane hospodárskej činnosti - a rozvíjať priemysel, vrátane obranného priemyslu," uviedol prezident. Takisto sa poďakoval aj všetkých partnerom, ktorí jeho krajine pomáhajú.