POPLACH u našich susedov: Rakúšanov vystrašili obrovské ŽLTÉ oblaky! Mysleli si, že horí...Všetko je inak!

INNSBRUCK – Príroda je nevyspytateľná. A pokiaľ sa vymyká bežným javom, ľudia začnú panikáriť. Podobne tomu bolo aj v posledných dňoch u našich západných susedov. V nádherných lesoch Tirolska sa začalo odohrávať niečo neskutočné. Niektorých to tak vystrašilo, že začali volať hasičov.
Počas uplynulého víkendu bolo v západnej časti Rakúska pomerne rušno. Hasiči v Tirolsku dostali hlásenie o nezvyčajných oblakoch, o ktorých si vystrašení obyvatelia mysleli, že je to veľký lesný požiar. Ako píše Kronen Zeitung, tiesňové volanie prišlo z Rinnu a Oberperfussu. Nebol však dôvod na paniku.
Príčinou je zrejme zmena klímy
V tirolských lesoch v súčasnej dobe víri tak veľa peľu, že vytvára veľké oblaky, ktoré sa z diaľky môžu javiť ako žlté plamene. "Smrek, ktorý je v tirolských lesoch rozšírený najviac, zvyčajne bohato kvitne každých 5 až 7 rokov," hovorí Kurt Ziegner zo štátnej ochrany lesov.
Ďalej poznamenal, že v posledných rokoch sa toto veľké obdobie kvitnutia vyskytuje čoraz častejšie. "Ešte stále nemáme dostatok údajov, ale predpokladáme, že vplyvom zmeny klímy je aktivita kvitnutia smrekov čoraz vyššia," dodal.
Alergici môžu byť pokojní
Peľ je nepríjemný najmä pre alergikov. Okrem sa usadzuje na otvorených terasách, parkujúcich vozidlách pod holou oblohou alebo parapetoch. Expert však upozorňuje, že tieto druhy peľov nevyvolávajú prejavy u alergikov. Po prieniku do očí spôsobujú len mierne podráždenie. Ziegner na záver dodal, že stromy reagujú na stres zo sucha. Preto je kvitnutie v týchto dňoch také intenzívne.