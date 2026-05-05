Zendaya trucuje a vykašľala sa na Met Gala! V zákulisí sa šepká o rozchode storočia!

NEW YORK - Takýto šok nikto nečakal! Zendaya vynechala Met Gala 2026! Kráľovná červeného koberca ostala doma, no jej stylista sa rozhodol zažiariť aj bez nej. Čo si urobili?!
Hollywood aj módny svet zostali v šoku! Ikonická hviezda Zendaya tento rok prekvapivo vynechá najväčšiu módnu udalosť roka – Met Gala 2026. A fanúšikovia sa pýtajú: čo sa deje?! Naozaj je pravda to, čo sa posledné týždne šepká a schyľuje sa k rozchodu storočia medzi Zendayou a jej dvorným stylistom a objaviteľom Lawom Roachom?
Zendaya bola dlhé roky neprehliadnuteľnou kráľovnou schodov Met Gala, no tentoraz si dá pauzu. Dôvod? Jednoducho nestíha! Teda, aspoň podľa oficiálnej verzie, ktorou sa snažila ututlať svoju neprítomnosť. Veď lístok na Met Gala by chcel predsa každý, nezoženiete ho ani po známosti, musíte byť v priazni kontroverznej Anny Wintour a ak aj v jej priazni ste, aj tak si za stôl, ktorý obsadíte, od vás vypýta ja 350 tisíc dolárov.
Herečka má údajne nabitý diár praskajúci vo švíkoch – nakrúca, promuje nové projekty a lieta medzi pľacmi, kinosálami a červenými kobercami ako šialená. Len za posledné mesiace makala na seriáli Euphoria, filme The Drama po boku Roberta Pattinsona a rozbieha aj očakávaný trhák Dune 3. A to vraj nie je všetko!
Nedávno sa nechala vidieť v Kalifornii po boku jej partnera Toma Hollanda, s ktorým tvorí jeden z najobľúbenejších párov šoubiznisu. Spoločne sa ukázali na evente jeho značky – a potom šup do New Yorku na ďalšie pracovné povinnosti!
Aj keď Zendaya neprišla, jej dlhoročný stylista Law Roach sa na galavečer poriadne nachystal a styloval veľké mené bez ohľadu na to, čo sa šepká. Tentoraz si chcel užiť reflektory sám! „Prvýkrát v kariére je Met Gala o mne,“ odkázal sebavedomo. Nuž, zdá sa, že bez Zendayi mal v úmysle konečne zažiariť ako hlavná hviezda večera.
Zendaya bola jednou z hlavných hviezd Met Gala – dokonca spolupredsedala ročníku 2024 s témou „Garden of Time“, kde ohúrila hneď dvoma outfitmi. Minulý rok zas šokovala elegantným Louis Vuitton oblekom od Pharrella Williamsa.
Jej absencia tak zanechala na červenom koberci poriadne prázdne miesto. Témou Met Gala 2026 bola „Costume Art“ a šlo bez pochyby o veľký míľnik pre módne oddelenie Metropolitného múzea. Medzi hlavnými tvárami večera boli tentoraz módne ikony ako Beyoncé, Nicole Kidman, Venus Williams a už spomínaná nekompromisná Anna Wintour, ktoré boli spolupredsedníčkami tohto okázalého módneho večera.