Kardio tréning pre seniorov: Ako si zlepšiť kondíciu aj z pohodlia domova

Pravidelný pohyb je jedným z najúčinnejších spôsobov, ako si aj vo vyššom veku udržať zdravie, energiu a samostatnosť. Popri silovom tréningu zohráva dôležitú úlohu aj kardio tréning, ktorý pomáha posilňovať srdce, pľúca a celkovú kondíciu organizmu.
Projekt Bezpečné cvičenie doma pre seniorov preto prináša ďalšie edukačné video určené pre seniorov. Tentokrát sa zameriava práve na aeróbne, teda kardio cvičenie, ktoré je vhodné aj do domáceho prostredia.
Čo je kardio tréning?
„Kardio tréning je vytrvalostná, teda aeróbna pohybová aktivita. Ide o cvičenie, ktoré trvá dlhšie – spravidla viac ako 10 minút – a pri ktorom sa zrýchľuje srdcová frekvencia a dýchanie,“ vysvetľuje Mgr. Peter Slivinský.
Pri pravidelnom vykonávaní aeróbnej aktivity sa postupne zlepšuje činnosť srdcovo-cievneho aj dýchacieho systému. Organizmus sa stáva výkonnejším a lepšie zvláda každodennú fyzickú záťaž.
Kardio tréning pomáha najmä:
- zvyšovať telesnú zdatnosť
- regulovať telesnú hmotnosť
- zlepšovať zvládanie bežných denných aktivít
- podporovať lepšiu náladu
- a znižovať stres.
Pohyb, ktorý zvládnete aj doma
Nové video projektu Bezpečné cvičenie doma pre seniorov ukazuje, že efektívny kardio tréning nemusí znamenať náročné športové výkony ani návštevu fitnes centra.
Cvičenie je navrhnuté tak, aby ho seniori zvládli bezpečne vo vlastnom tempe a priamo doma. Kardio tréning začína rozohriatím a jednoduchým rozcvičením, pokračuje dynamickými cvikmi v stoji . Cviky sa vykonávajú v krátkych intervaloch s dostatočnými prestávkami na oddych a nie sú k nemu potrebné žiadne pomôcky (odporúčaný interval zaťaženia je 20 s, interval odpočinku medzi cvikmi 10 s, interval odpočinku medzi sériami 60-90 s).
Dôležitá je správna intenzita
Podľa fyziatričky MUDr. Hedvigy Královej je pri kardio tréningu veľmi dôležité sledovať intenzitu cvičenia.
Pri miernej intenzite človek dokáže počas cvičenia plynulo rozprávať bez zadýchania. Stredná intenzita už prináša mierne zadýchanie, no stále je možné hovoriť v súvislých vetách. Pri vysokej intenzite je dýchanie výrazne zrýchlené a človek nedokáže povedať viac ako pár slov bez prestávky.
Odborníci zároveň upozorňujú, že je potrebné vnímať signály vlastného tela. Medzi varovné príznaky patria najmä:
- výrazná dýchavičnosť
- bolesť alebo tlak na hrudníku
- závraty či mdloby
- nevoľnosť
- silná bolesť svalov alebo kŕče
- alebo výrazná únava po cvičení.
Ak sa počas pohybovej aktivity objaví niektorý z týchto príznakov, je potrebné cvičenie prerušiť a v prípade pretrvávajúcich ťažkostí vyhľadať lekársku pomoc.
Kardio tréning ako cesta k lepšiemu starnutiu
Pravidelný aeróbny pohyb pomáha seniorom udržiavať kondíciu, zdravé srdce a zároveň prináša viac energie do každodenného života.
Projekt Bezpečné cvičenie doma pre seniorov vznikol v spolupráci Ligy pre seniorov, Nadácie SPP, Centra aktívneho starnutia FTVŠ UK ako odborného garanta a mediálnych partnerov Topky.sk a Bigmedia.
Aj vďaka týmto videám sa pohyb stáva dostupnejší pre tisíce seniorov na Slovensku – bezpečne, jednoducho a priamo z pohodlia domova.
