Šokujúce priznanie známeho tanečníka a účinkujúceho zo Survivor: Potvrdil ROZCHOD!

PRAHA - Už to vyzeralo, že spolu budú navždy. Tanečník z českej šou StarDance a zároveň účastník najdrsnejšej reality šou Survivor 2024 Martin Prágr, že s krásnou blondínkou Anetou už netvoria pár. A to po takmer troch spoločných rokoch!
Martin Prágr je známy ako talentovaný tanečník zo šou StarDance, ale aj ako súťažiaci v drsnej reality šou Survivor 2024, kde siahol na dno svojich síl. Darilo sa mu aj na parkete – s Ivou Kubelkovou skončil na štvrtom mieste a o rok neskôr s Martou Dancingerovou vybojoval skvelé druhé miesto.
O to väčším prekvapením je správa z jeho súkromia. Po takmer troch rokoch sa rozišiel s partnerkou Anetou, s ktorou ešte donedávna pôsobili ako harmonický pár. Náznaky krízy sa objavovali už skôr – menej spoločných momentov na verejnosti aj sociálnych sieťach. Samotný Prágr napokon prelomil mlčanie. „Áno, je to pravda, v januári sme sa rozišli,“ priznal. Rozchod potvrdila aj Aneta, ktorá sa k situácii vyjadrila stručne: „Už netvoríme pár. Čakajú ma nové výzvy a príležitosti, na ktoré sa teším. Martinovi prajem len to najlepšie.“
Dnes si tak každý ide vlastnou cestou a známy tanečník sa už sústreďuje na ďalšie pracovné výzvy. Najnovšie sa totižto pomaly pripravuje na ďalšiu sériu StarDance, v ktorej si tentoraz zatancuje s divokou rockerkou Martou Jandovou.
