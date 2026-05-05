Aktuálne v Prešove horí kompostáreň: S požiarom bojuje viac ako desiatka hasičov

PREŠOV - Hasiči aktuálne zasahujú pri požiari odpadu v kompostárni v Prešove. Ako uviedol operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Prešove, požiar hasiči lokalizovali.
Na mieste je 15 profesionálnych a tiež dobrovoľných hasičov. Požiar podľa operačného dôstojníka vypukol na konci mesta Prešov v smere na obec Haniska. Ako informuje radnica na sociálnej sieti, dym je aktuálne cítiť vo viacerých častiach mesta.
„Na mieste zasahujú hasiči a polícia, ktorí si vyžiadali aj prítomnosť Kontrolného chemického laboratória (KCHL). Obyvateľom odporúčame nevetrať a mať zatvorené okná a obmedziť pobyt vonku na nevyhnutné minimum. V tejto chvíli nie je potrebná evakuácia obyvateľstva ani ďalšie kroky v rámci krízového riadenia,“ uvádza radnica.