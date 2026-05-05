Desivý nález v Moskve: Slávny ruský generál je mŕtvy! Mal spáchať samovraždu

MOSKVA - Ruský generálplukovník Stanislav Petrov, ktorý býval náčelníkom vojsk radiačnej, chemickej a biologickej ochrany, bol nájdený mŕtvy v byte v centre Moskvy. Podľa predbežných zistení spáchal samovraždu, napísal list Kommersant na svojom webe.
Petrov sa svojho času podieľal na likvidácii následkov havárie na jadrovej elektrárni v Černobyle. Generál, ktorý mal 87 rokov, bol ťažko chorý. Príbuzní ho našli, ako sedí v kuchyni pri stole mŕtvy. Pochovaný bude 8. mája na vojenskom cintoríne v Mytiščiach pri Moskve, dodal denník. Jadrový reaktor v Černobyle explodoval v apríli 1986, keď bola Ukrajina súčasťou Sovietskeho zväzu. Tisíce obyvateľov z okolia elektrárne museli byť evakuované a prakticky nad celou Európou sa rozšíril oblak radiácie. Sovietske úrady nasadili obrovské množstvo personálu a vybavenia, aby sa pokúsili zvládnuť následky havárie. Posledný funkčný reaktor elektrárne bol odstavený v roku 2000.
Rusko viac ako mesiac okupovalo Černobyľskú jadrovú elektráreň
Rusko viac ako mesiac okupovalo Černobyľskú jadrovú elektráreň v prvých týždňoch invázie, keď sa ruské sily snažili postúpiť na hlavné mesto Kyjev. Vlani vo februári zasiahol objekt, ktorý Ukrajina identifikovala ako ruský útočný dron dlhého doletu, zariadenie v Černobyle a prerazil sarkofág, ktorý bráni úniku radiácie z reaktora číslo štyri. Kremeľ vtedy útok poprel a tvrdil, že Ukrajina zinscenovala "provokáciu". Podľa ukrajinského vyšetrovania bol ruský útok úmyselný, vzhľadom na strmý uhol, pod ktorým dron narazil do sarkofágu.