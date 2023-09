Ruský prezident Vladimir Putin (Zdroj: SITA/Mikhail Klimentyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)

Koľko ľudí ešte musí zomrieť, kým Vladimir Putin definitívne ukončí svoju perfídnu agresívnu vojnu proti Ukrajine? Vo vojne na Ukrajine už prišlo o život nielen nespočetné množstvo civilistov, vrátane stoviek detí. Počet mŕtvych Putinových vojakov tiež zo dňa na deň stúpa.

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 573 (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

Podľa aktuálnych informácií ukrajinského ministerstva obrany od začiatku vojny 24. februára 2022 zahynulo viac ako 273 000 ruských vojakov. Traja ďalší zomreli nedávno, keď získavali dodávky vojenského materiálu pre svojich kamarátov.

Ako uvádza britský „Express“, k incidentu došlo v meste Rossoš vo Voronežskej oblasti. Celkovo päť ruských vojakov si tu prenajalo dom, v ktorom sa zdržiavali počas zásobovacej misie. Ale alkohol sa stal pre Rusov osudným.

(Zdroj: Getty Images)

Ako uvádza "Express" s odvolaním sa na telegramové kanály "VChK-OGPU" a "Astra", nezávislý spravodajský kanál v ruskom jazyku, päť Putinových si užívalo a popíjalo uprostred služby. Traja z piatich mužov napokon odišli z domu, keď na dvore náhle vybuchol granát.

Podľa „Astra“ zomreli vojaci, ktorí boli zodpovední za špeciálne vojensko-technické úlohy, ako je kladenie alebo čistenie mínových polí, stavanie mostov a odstrely.