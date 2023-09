Putin vyhlásil, že invázia do Československa v roku 1968 bola chyba

Vladimir Putin prekvapil svojím vyhlásením na ekonomickom fóre vo Vladivostoku. (Zdroj: SITA/Vyacheslav Viktorov, Roscongress Foundation via AP)

Okrem iného tiež hovoril o doterajšej "bezvýslednosti" ukrajinskej protiofenzívy a údajných vysokých stratách ukrajinskej armády.

Šéf Kremľa tiež vyhlásil, že Rusko poskytovalo pomoc iným krajinám, ale nikdy nebolo kolonizátorom. Na pripomienku moderátora, že pobaltské krajiny, Česko a Maďarsko obviňujú Sovietsky zväz z kolonizácie, prezident odvetil, že vstup sovietskych vojsk do Maďarska a Československa bol chybou sovietskej vlády.

"Už dávno sme priznali, že táto časť politiky Sovietskeho zväzu bola chybná a viedla len k napätým vzťahom," povedal Putin podľa serveru Lenta. Politika zameraná zjavne proti záujmom iných krajín je podľa neho neprípustná. "Na tieto hrable teraz šliapu vedúce krajiny Západu," vyhlásil šéf štátu.

V Maďarsku sovietske vojská potlačili povstanie proti komunistickému režimu, ktoré vypuklo v októbri 1956; boje trvali aj v prvých desiatich dňoch novembra. Invázia do Československa v auguste 1968 ukončila pražskú jar, ako sa nazývajú vtedajšie zmeny, pokusy o reformy systému a snaha o "socializmus s ľudskou tvárou".

Putin vo Vladivostoku podľa štátnej agentúry TASS hovoril o "zvieracom škľabe amerického kapitalizmu", ktorý podľa neho odhalilo "politické prenasledovanie" bývalého prezidenta Donalda Trumpa. Prípad podľa Putina ukázal, aký je americký systém "prehnitý".

Napriek súdnym žalobám je Trump favoritom v súboji o republikánsku nomináciu do prezidentských volieb v budúcom roku. Ich výsledok ale podľa Putina neovplyvní politiku Washingtonu voči Moskve.

"Myslím, že k zásadným zmenám v americkej zahraničnej politike voči Rusku nedôjde, nech bude prezidentom zvolený ktokoľvek," povedal ruský prezident. Podotkol, že Trump sľubuje v prípade zvolenia vyriešiť za pár dní najohorúcejšie problémy, vrátane ukrajinskej krízy, a "to nemôže nepotešiť". Avšak Trump ako prezident zaviedol sankcie proti Rusku, pripomenul.

USA podľa Putina hľadia na Rusko ako na večného protivníka či dokonca nepriateľa, čo tiež vštepujú prostým Američanom, a terajšia vláda naladila americkú verejnosť protirusky. Zmeniť tento kurz by bolo podľa Putina veľmi ťažké, hoci v Rusku aj Amerike je veľa ľudí, ktorí by si priali priateľské vzťahy, a to tým skôr, že spoločne zdieľajú "tradičné hodnoty". "Máme tam veľa priateľov, mnoho rovnako zmýšľajúcich ľudí, ale samozrejme ich potláčajú," dodal podľa TASS.

Hlavná časť Putinovho vystúpenia na fóre vo Vladivostoku bola venovaná rozvoju Ďalekého východu a ekonomickým otázkam.