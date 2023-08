Zavraždila sedem novorodencov: Hrozivé odhalenie, sestra sa pokúsila zabiť desiatky ďalších bábätiek!

Lucy Letbyová zavraždila sedem novorodencov. (Zdroj: profimedia.sk)

Len v piatok bola 33-ročná zdravotná sestra Lucy Letbyová uznaná vinnou z vraždy siedmich bábätiek. Britská polícia však podľa Guardianu predpokladá, že obeťou sa stalo oveľa viac dojčiat. Letbyová tak mohla v dvoch nemocniciach na severozápade Anglicka zraniť desiatky ďalších bábätiek.

Zdroj oboznámený s policajným vyšetrovaním povedal, že vyšetrovatelia identifikovali "podozrivé" incidenty u približne 30 dojčiat v nemocnici Countess of Chester. Pritom zistili, že Lucy Letbyová mala službu, keď bábätká skolabovali. Obete útok prežili. Polícia preveruje aj zdravotné záznamy detí narodených v ženskej nemocnici v Liverpoole, kde Letbyová tiež pracovala.

Dostala doživotie

Letbyovej sudca James Goss vymeral v pondelok doživotný trest bez nároku na predčasné prepustenie a zároveň vyhlásil: „Nemáte žiadne výčitky svedomia. Neexistujú žiadne poľahčujúce faktory. Zvyšok života strávite vo väzení," oznámil podľa telegraph.co.uk.

Súd v Manchestri už v piatok uznal 33-ročnú ženu za vinnú aj z pokusu o vraždu šiestich bábätiek na novorodeneckom oddelení nemocnice Countess of Chester.

Tvrdila, že je nevinná

Zdravotná sestra Letbyová podľa obžaloby usmrtila bábätká v období od júna 2015 do júna 2016 injekciou so vzduchom alebo otravou inzulínom. Na súde protestovala proti svojej nevine a povedala, že by nikdy neublížila dieťaťu. Štátne zastupiteľstvo však 33-ročnú ženu označilo za „chladne vypočítavú“ páchateľku, ktorá používala cielené spôsoby zabíjania, ktoré „takmer nezanechali stopu“. V procese išlo spolu o 17 bábätiek, ktoré mala Letbyová zavraždiť alebo zraniť, no nie vo všetkých prípadoch ju uznali vinnou. Na základe doterajších vyšetrovaní môže byť Letbyová opäť obvinená.

Polícia v Cheshire požiadala odborníkov, aby preskúmali zdravotné záznamy viac ako 4 000 detí narodených v ženskej nemocnici v Liverpoole a v Countess of Chester v rokoch 2012 až 2016. Bábätká zapojené do procesu boli „prvou fázou“ prebiehajúceho policajného vyšetrovania, uvádza Guardian.

Začiatkom tohto roka vraj polícia identifikovala 40 ďalších bábätiek, ktoré mali počas služby Letbyovej "podozrivé" incidenty. Ďalšie vyšetrovanie viedlo k tomu, že niektoré z týchto dojčiat boli neskôr odstránené zo zoznamu priorít, ale ich prípady sa naďalej vyšetrovali. Polícia v Cheshire uviedla, že je "nemožné" vyčísliť počet prípadov, keďže vyšetrovanie so 60 až 70 policajtmi stále pokračuje.

Som zlá, urobila som to

Paul Hughes, ktorý viedol vyšetrovanie, pre Guardian potvrdil, že „množstvo“ bábätiek, ktoré skolabovali, „aktívne vyšetrujú“ a že ich rodinám pomáhajú špeciálne vyškolení úradníci.

Motív sestry zostáva aj po niekoľkomesačnom procese nejasný. Niektorí odborníci predpokladajú, že Letbyová hľadala pozornosť napríklad u mladého lekára, do ktorého sa zamilovala. "Možno sa nikdy nedozvieme, prečo sa to stalo," uviedli rodičia vo vyhlásení. Dokumenty, ktoré sa u Letbyovej našli, pomohli dokázať jej vinu. "Som zlá, urobila som to," napísala na lístok papiera.

Priebeh súdu

Súd v britskom Manchestri uložil Lucy Letbyovej doživotný trest bez nároku na predčasné prepustenie odsúdenej za vraždu siedmich novorodencov a pokus o vraždu ďalších šiestich. Agentúry o 33-ročnej odsúdenej hovoria ako o "najhoršej vrahyni detí" v modernej histórii Británie.

Odsúdená v júni 2015 a v nasledujúcich 13 mesiacoch "premyslene, vypočítavo a ľstivo" v nemocnici v anglickom Chesteri vraždila a pokúšala sa vraždiť novorodeniatka, ktoré jej boli zverené do starostlivosti, uviedol dnes sudca James Goss. V prípade Letbyovej nenašiel žiadne poľahčujúce okolnosti. Bývalá sestra podľa Gossa neprejavila zármutok ani ľútosť nad svojimi činmi. Sudca dodal, že "nie je na ňom robiť závery" ohľadom motívov bývalej sestry, "keďže tie poznáte len vy sama".

Letbyovej sa pri vynášaní rozsudku sudca prihováral len nepriamo, pretože odsúdená sa rozhodla zostať vo svojej cele a na vypočutie sa nedostavila. Rozsudku dnes predchádzalo vypočutie s rodičmi a ďalšími pozostalými po zavraždených deťoch. V súdnej sieni sa v záujme zachovania anonymity rodín o bábätkách hovorilo ako o "novorodencoch" s písmenami od A do Q.

Výpovede pozostalých

"Dúfame, že budete žiť veľmi dlhý život a každý jeho deň pretrpíte za to, čo ste spáchali", "moja rodina už na vás nikdy nepomyslí, oddnes ste pre nás ničím", "navždy si budem pamätať, ako ma pohltili pocity, keď som prvýkrát svoje dieťa zovrela v náručí" - to sú niektoré z vyhlásení, ktoré pozostalí dnes Letbyovej na súde adresovali, píše stanica BBC. Odsúdená na príkaz sudcu Gossa dostane vo väzení ich prepisy. Britský premiér Rishi Sunak dnes Letbyovú v rozhovore so Sky News označil za "zbabelú", keď sa rozhodla na vypočutie s obeťami neprísť.

"Niet pochýb o tom, že ste inteligentná, starostlivá a pracovitá zdravotná sestra. Tieto vlastnosti vám umožnili opakovane ubližovať nevinným bábätkám bez toho, aby ste vzbudili podozrenie ostatného personálu, aspoň na nejaký čas," poznamenal sudca Goss a dodal, že Letbyová zámerne využívala neprítomnosť kolegov. a falšovala dokumenty tak, aby to pôsobilo, že mŕtve bábätká mali zdravotné problémy, ktoré zapríčinili ich smrť. Členovia poroty, niektorí dnes viditeľne rozrušení, si v priebehu desať mesiacov dlhého procesu vypočuli, že Letbyová v niekoľkých prípadoch asistovala pri resuscitácii novorodencov, ktorých sama otrávila.