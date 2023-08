Matka nemala dosť peňazí, vyriešila to po svojom: S deťmi žije v stane, behajú po blate, umývajú sa vo vedre

Deti sú vraj šťastné

Londýnčanka Lucy Aura (41) má dve deti vo veku päť a sedem rokov. Žijú spolu v stane v Austrálii na pozemku, za ktorý platia nájom. Lucy tvrdí, že nedostatok peňazí nie je jediným dôvodom ich presťahovania sa do stanu. Vyhlasuje, že nemôže žiť v stiesnenom byte. Majiteľovi parcely v austrálskej Kurande platí mesačný nájom 59 eur a zdôrazňuje, že za mesiac ušetrí vyše 1 150 eur. Podľa učiteľky jogy je dosť náročné zdieľať s deťmi malý priestor, ale vraj sa výborne bavia. "Páči sa mi, že sme viac spojení s prírodou," hovorí.

keď ju omrzel konzumný život v Londýne. Počas putovania krajinou stretla istého muža, založila si s ním rodinu a mali spolu dve deti – dnes sedemročnú dcéru a päťročného syna. Pár sa však v roku 2020 rozišiel, Lucy musela predať dom a nový si nemohla dovoliť. Prenajala si teda farmu v Kurande v štáte Queensland, ale majitelia ju požiadali, aby sa odsťahovali - pre správanie sa jej syna.tvrdila Lucy.a s deťmi sa presťahovala do kempu Billabong. Odkedy žije v stane, Lucy si uvedomila, že má rada prírodu a jednoduchosť života.povedala Lucy. Tiež chodí rada bosá a umožňuje to aj deťom. No pre zlé hygienické podmienky a behanie po blate ochoreli v marci tohto roku všetci traja na stafylokokovú infekciu. Lucy je teraz opatrnejšia a ak prší, ona aj deti sa obúvajú.

Počas obdobia, keď sa liečili, žili v podnájme v modernom dome. "Len čo som tam vošla, zachvátila ma úzkosť. Nemôžem byť v betónovej budove. Cítila som sa ako uväznená.“ Lucy trvá na tom, aby sa jej deti učili o prírode a netrávili čas len nad displejom. Namiesto toho sa hrajú, zbierajú drevo a rozkladajú oheň. Jedia organicky vypestované jedlo, varia na kachliach a ich stan má aj chladničku a kuchynský drez. Nemajú síce klasickú kúpeľňu, ale stačí im vedro s vodou a špongia, občas sa v kempe okúpu a používajú táborové WC.

no Lucy tvrdí, že ju to baví.Na sociálnych sieťach rada zdieľa úryvky zo svojho života a prezradila, že v budúcnosti plánuje viesť sebestačný život. Dúfa, že si bude pestovať vlastné ovocie a zeleninu v komúne, no mimo civilizácie.