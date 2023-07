MIMORIADNY ONLINE Ukrajinské drony poškodili v Moskve dve budovy: Ruský raketový útok v Záporoží pripravil o život dve osoby

Útok na budovy v Moskve (Zdroj: SITA/AP Photo)

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 521

6:14 Ukrajina v rámci svojej protiofenzívy uskutočnila úspešný útok na most spájajúci Moskvou anektovaný Krymský polostrov a postúpila pri východoukrajinskom meste Bachmut, informuje v sobotu TASR na základe správy agentúry DPA.

Ruský raketový útok v Záporoží pripravil o život dve osoby

V prípade obetí ide o muža a jeho manželku, spresnil tajomník mestskej rady metropoly Záporožskej oblasti Anatolij Kurtjev. Ako dodal, zranenia v dôsledku útoku utrpela ďalšia žena. Tlaková vlna detonácie vyrazila okná výškového obytného domu, vzdelávacej inštitúcie i supermarketu. O ruskom raketovom útoku informovali aj predstavitelia Sumskej oblasti na severovýchode Ukrajiny. Aj tento útok mal zasiahnuť vzdelávaciu inštitúciu, správy o prípadných ďalších škodách či obetiach na životoch však neboli bezprostredne známe, píše DPA.

Ukrajinské drony poškodili v Moskve dve budovy

Sobianin na platforme Telegram spresnil, že v prípade poškodených stavieb ide o dve budovy s kancelárskymi priestormi. Podľa ruskej štátnej tlačovej agentúry TASS boli v noci na nedeľu nad Moskvou zostrelené dva drony. Miliónová ruská metropola bola už viackrát cieľom dronových útokov, ktoré sa však podľa agentúry DPA nedajú porovnať s masovými útokmi Moskvy vo vojne, ktorú vedie na Ukrajine.

Rusko opakovane ostreľuje aj ukrajinskú metropolu Kyjev dronmi, raketami i riadenými strelami, čím spôsobuje aj obete na životoch, zranenia a rozsiahle škody. V sobotu si ruské útoky v juhoukrajinskej Záporožskej oblasti vyžiadali najmenej dve obete. Najmenej jeden civilista zahynul v sobotu večer po ruskom raketovom útoku na mesto Sumy na severovýchode Ukrajiny, citovala agentúra AFP tamojšie policajné zdroje. Pri útoku na tamojšie vzdelávacie zariadenie utrpelo zranenia najmenej päť ďalších osôb.

