Šok na pláži v Chorvátsku: Na dovolenkárov spadol strom, záchranári ich odmietli vyšetriť! Toto je dôvod

Na chorvátskej pláži spadol obrovský konár z borovice, zranilo sa niekoľko turistov (Zdroj: Facebook/Vatrogasci Baška Voda)

archívne video

Na chorvátskej pláži Podluka v Baškej Vode južne od Splitu vystrašil dovolenkárov padajúci strom, ktorý sa zrútil priamo na nich. Celú situáciu opísala pre Slobodna Dalmacija Indira Miljaková z Bugojna, ktorá sa len tesne vyhla obrovskému konáru. Na toto miesto chodí podľa svojich slov už 15 rokov, ale nikdy nič podobné nezažila. Idrina pritom narážala na situáciu, ktorá nastala po príchode záchranárov.

"S manželom sme ležali na pláži, keď na nás zrazu spadol konár z neďalekej borovice. Najprv som počula praskanie dreva a inštinktívne som konár zachytila rukou. Keby som v tej chvíli spala, borovica by mi spadla priamo na hlavu," hovorí Indira s tým, že konár z borovice spadol na piesok hneď vedľa jej manžela. Najväčšie šťastie mal podľa nej istý turista z Čiech, ktorý bol v čase incidentu akurát v mori. "Ten konár mu prelomil lehátko na dva kusy," dodala zhrozene.

Upravo: Intervencija uklanjanja stabla koje se srušilo na plažu u Baškoj Vodi predio Podluka. Četvero, nadamo se, lakše ozlijeđenih. Na intervenciji 3 vatrogasca s jednim vozilom. Posted by Vatrogasci Baška Voda on Sunday, July 23, 2023

Napriek včasnej reakcii utrpela Indira po incidente mierne zranenia. Na miesto dorazili aj záchranári, no vtedy zažila ešte väčší šok. "Povedali mi, že ma ošetria, vyčistia krvácujúcu ranu a prevezú do nemocnice v Mostare len v prípade, ak si za to zaplatím," povedala nahnevane. Pri kontrole údajov totožnosti záchranná služba zistila, že Indira Miljaková nemá vybavené zdravotné poistenie. "Niečo podobné zažil aj dovolenkár zo Zrejanimu s umelým bedrovým kĺbom. Tiež ho zranil ten strom, no zćhranári mu povedali presne to isté, čo mne," ozrejmila Indira. Ani on však nebol poistený.

Šťastie v nešťastí

Na pláži sa zhodou okolností nachádzali dvaja lekári. "Pomohli nám aspoň tak, že nás obzreli. Manžel išiel rýchlo kúpiť do lekárne aspoň dezinfekciu, lebo bez platenia nám aj tú záchranári odmietli poskytnúť. Ak by sme mali všetci rozbité hlavy a umierali od bolesti, aj tak by nám nepomohli, pretože sme neboli poistení. Je to hanebné," rozčuľovala sa Indira Miljaková.