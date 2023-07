Poplach v Chorvátsku! V TEJTO destinácii úraduje rotavírus: Rodina z Česka sa nakazila, Anička (3) skončila na infúziách

ZADAR – Prímorský Zadar v Chorvátsku patrí medzi najvyhľadávanejšie dovolenkové destinácie. V poslednom čase sa však objavili informácie, ktoré vystrašili dokonca aj domácich. V meste sa má šíriť vysoko prenosný vírus, ktorý spôsobuje hnačky, horúčky a celkovú slabosť organizmu. Doplatila na to aj jedna rodina z Česka.

Na zadarskej pláži Borik sa podľa nedávnych informácii objavila nezvyčajná nákaza, ktorá má postihovať čoraz viac dovolenkárov. Podľa viacerých výpovedí má nákaza príznaky črevného vírusu, ktorý spôsobuje časté hnačky, zvracanie, zvýšenú teplotu, dehydratáciu a celkovú slabosť organizmu. Informuje o tom Slobodna Dalmacija. Niektorí tvrdia, že za to môže vypúšťanie fekálií do mora.

Riaditeľ odboru zavlažovania Grgo Peronja tvrdí, že na tejto strane zadarskej pláže už roky nie sú žiadne odtoky odpadových vôd. "Celý hotelový komplex na Boriku je napojený na systém, ktorý vedie na východ smerom do centra mesta," vysvetlil. Ohľadom hlásení dovolenkárov, ktorí sa sťažujú na črevné virózy, bola na miesto povolaná hygienická kontrola zdravotnej ekológie a ochrany životného prostredia, ktorá je súčasťou Ústavu verejného zdravotníctva v Zadare (ZJZZ).

Vzorky

Vedúci oddelenia Benito Pucar informoval, že za posledných 15 dní sa niekoľkokrát testovala morská voda pri pobreží. "Pravidelné testovanie kvality morskej vody prebehlo 21. júna. Voda pri hoteli Donat je kvality druhého stupňa a na piesočnej pláži v zálive dokonca prvého," vyjadril sa s tým, že ďalšie vzorky boli na žiadosť jedného z hotelov odobraté 26. júna, pretože sa objavili správy o ľuďoch na verejných plážach s príznakmi rotavírusu.

"Vo vzorkách sme testovali prítomnosť Escherichia coli, črevných enterokokov, ako aj Staphylococcus aureus (zlatý stafylokok), ktorý môže spôsobiť zvracanie," hovorí Pucar. Okrem bežnej procedúry, kedy sa odoberie vzorka do malej skúmavky v hĺbke zhruba jeden meter, sa teraz odoberala aj voda na plytčine. Zlatý stafylokok nebol prítomný ani v jednej skúmavke. Voda pri hoteli Donat bola prvej kvality a zátoka na piesočnej pláži kvality druhého stupňa. "Je to strašné. Napriek všetkým kontrolám, sme mali začiatkom júla hlásené ďalšie prípady s črevnými virózami," povedal Pucar.

Strašná dovolenka

Českému denníku TN.cz sa ozvala mama Aničky (3) a Janky (6) z Brna, ktorá s celou rodinou absolvovala tohtoročnú dovolenku na Zadare. Podľa informácii tam vyrazili koncom júna. Rozhodli sa pre apartmán a varili si sami. Najmä kvôli dcéram chodili na neďalekú piesočnú pláž Borik. Bohužiaľ sa tu nakazili obe deti. "Celé to začalo asi v piaty deň dovolenky. V noci mala Anička teplotu, začala kašľať a mala plný nos. Ráno vyzerala v poriadku, ale po raňajkách zvracala. Neskôr ešte v ten deň nastúpila aj hnačka a teplota 39 stupňov Celzia. Druhý deň jej bolo zase najprv lepšie, ale potom sa to zhoršilo. Museli sme ísť do nemocnice v Zadare," spomínala matka na strašné chvíle z dovolenky.

V nemocnici bolo plno pacientov. Podľa Aničkinej matky čakali viac ako dve hodiny, kým sa dostali na rad. "Niektoré deti brali aj skôr ako nás, pretože vyzerali oveľa horšie. Malá tam chodila na záchod každých päť minút. Nevládala, podlamovali sa jej kolená," pokračovala matka. V ordinácii potom Aničke spravili odbery a dali jej infúziu. "Bolo tam päť lôžok a všetky boli obsadené. Sedela tu aj jedna matka s úplne bledým synom na kolenách," hovorí ďalej matka Aničky.

Ochorel aj manžel

Výsledky z laboratória odhalili, že Anička dostala rotavírus. Po odchode z nemocnice to podľa matky neustupovalo. "Denne chodila na záchod aj 40-krát. Bola taká slabá, že sa nedokázala ani otočiť na posteli. Museli sme sa vrátiť do nemocnice a ďalšie infúzie už našťastie zabrali lepšie. Po šietich dňoch zmizli hnačky aj vysoké teploty. Dodnes má ale dcéra problémy. V deň nášho odchodu postihli žalúdočné problémy aj môjho manžela," povedala na záver matka Aničky a Janky.

Zamieňanie s úpalom

Epidemiológ a doktor Alan Medić pre Slobodna Dalmacija priblížil, že v prvý júlový týždeň bolo hlásených viacero prípadov črevných viróz, ktorej príznakmi boli u detí hnačky a vracanie. Všetky sa mali kúpať na pláži Borik. "Ani z tohto sa však nedá vychádzať, pretože mnohí rodičia neprinesú vzorku stolice na rozbor. Zvracanie a hnačky pripisujú úpalu, pretože aj ten do pár dní ustúpi. Ďalej to už neriešia," vysvetlil Medić.

V súčasnej dobe sú v oblasti izolované dva prípady rotavírusu. Má ísť o dospelého človeka, ktorý býval v hoteli a jedno dieťa, ktoré tam nebolo ubytované. "Keď dieťa dostane rotavírus, najdôležitejšie je zabezpečiť, aby nebolo dehydrované. Samotný rotavírus sa šíri veľmi rýchlo, ale ešte sa nevyskytol ani jeden prípad, kedy by sa človek nakazil týmto vírusom z mora," povedal Medić.

Rotavírus je schopný pobudnúť na jednom mieste aj niekoľko dní. Podľa Medića je preto celkom možné, že nejakým spôsobom sa dostal do piesku a potom infikoval ďalšieho jedinca. "Prenos v mori je takmer nemožný, prípady sa objavujú skôr po kúpaní v bazénoch. Problém je hlavne pri deťoch, keď si vymieňajú hračky, alebo chytajú rukami rovnaké hrudky piesku," priblížil.

Kontrola stále prebieha

Z dôvodu výskytu rotavírusu na Bôriku neďaleký hotelový komplex navštívila Štátna inšpekcia, ktorú na túto situáciu upozornil Zadarský ústav verejného zdravotníctva. "V nadväznosti na doručené oznámenie o zvýšenom počte chorých hostí prebieha hygienická inšpekcia Štátnej inšpekcie za prítomnosti epidemiológov z Epidemiologickej služby ÚVZ Pred ukončením kontroly nemôžeme poskytnúť bližšie informácie," uviedla Štátna inšpekcia.