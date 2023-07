Turistov v slnkom zaliatom Tunise čakalo nepríjemné prekvapenie: Začalo nás páliť celé telo, ani sme sa ich nedotkli!

PORT EL KANTAOUI – Zaslúžený oddych v tuniskom letovisku sa rodine z Českej republiky zmenil na nočnú moru. Namiesto osvieženia sa v mori počas horúcich letných dní trávili čas iba na pláži. Keď vstúpili do vody, už po pár metroch čelili desiatkam modrých medúz. Odborník upokojuje a tvrdí, že sa až tak obávať nemuseli.

Keď sa ráno vydali na pláž, ani v najhoršom sne netušili, akého prekvapenia sa už o pár chvíľ dočkajú. V krištáľovo priezračnej vode sa v momente objavili desiatky farebných medúz. „Bolo ich tam určite tak päťdesiat. Asi každého z našej partie postupne začalo páliť telo, a to sme sa ich ani nedotkli,“ popísala pre český portál Blesk dovolenkárka Barbora.

Aj jej samej sa ušlo nepríjemného popŕhlenia po tom, čo sa jednej z medúz dotkla. „Pálenie od zápästia prešlo do celej hornej časti tela. Moju mamu dokonca pálili pery a mala popŕhlený fľakatý krk,“ opísala nepríjemnú situáciu.

Zo strachu z ďalšieho kontaktu sa už ku kúpaniu v mori viac neodhodlali. Rozhodli sa, že najlepšou možnosťou je počkať, pokiaľ sa húf medúz z pláže „nevysťahuje“. „Potom sme už zakaždým kontrolovali more, pretože to popálenie je asi taký pocit, ako keď si celé telo natriete čili papričkou. Síce som to neskúšala, ale mám takúto predstavu,“ okomentovala.

Nie je sa čoho báť! Medúzu stačí bez problémov odsunúť

Odborník na morské živočíchy tvrdí, že turisti sa nemajú čoho báť. Podľa neho ide o krásny príklad medúzy Rhizostoma pulmo. „Je to naozaj jedna z väčších medúz, ale paradoxne je to druh, ktorý pŕhli úplne minimálne a popŕhlenie je veľmi slabé,“ situáciu pre Blesk osvetlil Jiří Peterky z Biologického centra AV ČR.

Tento druh medúzy je taktiež vďaka pestrému sfarbeniu a značnej veľkosti vo vode dobre vidieť. Popŕhli vás len v prípade ak sa medúzy dotknete zospodu. „Pokiaľ sa s nimi vo vode stretnete, stačí ich dotykom na klobúku bez problému odsunúť,“ vysvetľuje expert.