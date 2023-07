Dovolenkárov ohrozuje mäsožravá baktéria: Vážne stavy aj amputácia končatín! Vyčíňa v obľúbených destináciách Slovákov

Archívne video: Ľudia sa počas vysokých teplôt osviežujú rôznymi spôsobmi

Ak plánujete tráviť dovolenku v Turecku, Bulharsku či Rumunsku, mali by ste sa mať na pozore pred baktériou vibrio, ktorá spôsobuje ochorenie známe ako vibrióza. Na svedomí má otravu krvi či črevné a kožné infekcie. Jeden jej mäsožravý druh dokonca spôsobuje, že napadnuté časti ľudských tkanív odumierajú. Upozornila na to TV Markíza. Nakaziť sa môžete jedením morských plodov ako sú ustrice ale rovnako tak kúpaním sa v mori s otvorenou ranou, cez ktorú sa baktérie môžu dostať do tela.

Ťažký priebeh infekcie po nakazení sa hrozí ľuďom, ktorí trpia cukrovkou, rakovinou či majú oslabenú imunitu. Medzi príznaky patrí hnačka, žalúdočné kŕče, nevoľnosť, pľuzgiere na koži či nízky krvný tlak. V závažných prípadoch môže ochorenie viesť až k amputácii postihnutej končatiny.

Podľa údajov Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb sú aktuálne ohrození dovolenkári pri Čiernom mori. Týka sa to teda tých, ktorí sa letné dni rozhodli stráviť v Rumunsku, Bulharsku či Turecku. V menšej miere sa baktérie vyskytujú aj v Baltskom mori. Dôležité však je, že sa im extrémne darí práve počas teplých dní. Čím je teplejšie, tým lepšie podmienky tieto baktérie majú.