VIDEO, z ktorého vám padne sánka: Tvor v mori sa za niekoľko sekúnd premení na niečo úplne iné

(Zdroj: YouTube/CaptainJRD)

V hlbinách našich oceánov číhajú záhadné tvory. Jeden z nich bol zachytený na video, ako pláva viac ako kilometer pod hladinou Indického oceána. To, čo robí tohto "mimozemšťana" takým výnimočným, nie je len schopnosť žiť tak hlboko pod hladinou, ale skutočnosť, že dokáže úplne zmeniť svoj vzhľad v priebehu niekoľkých sekúnd.

Diaľkovo ovládané vozidlo (ROV), ktoré skúmalo more pri východnom pobreží Afriky, zaznamenalo premenu tohto stvorenia. Vo videu vyzerá skôr ako zvláštne logo než živá bytosť pokojne sa vznášajúca vo vode. Potom sa zrazu po zhruba štyridsiatich sekundách scvrkne do malej čiernej bodky. Pri bližšom pohľade je jasné, že to nie je čierna bodka, ale uhľovočierna medúza, ozdobená prúdmi pulzujúcich, technicky zafarbených svetiel.

"Ku koncu záznamu môžete vidieť tvora, ktorého zachytil výstup ROV. Video nebolo upravené," uviedol jeho autor. Ľudia skonštatovali, že to bolo najviac mimozemsky vyzerajúce stvorenie, aké kedy videli. "Ak toto nie je jedno z najlepších vecí vôbec, nie som si istý, čo to je," napísal jeden z komentujúcich. "To je dôvod, prečo sa bojím ponoriť do mora," poznamenal druhý.

(Zdroj: Getty Images)

Ostatní užívatelia rýchlo identifikovali stvorenie, pričom väčšina súhlasila s tým, že ide o jedinečnú formu rebrovky. "Pre tých, ktorí sa zaujímajú, toto je Lampocteis. Naozaj krásne stvorenie," vysvetlil jeden užívateľ.