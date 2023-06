Hrozivé názory čitateľov: Rusi bojovať nechceli, ale...S vojenskou podporou Ukrajiny nesúhlasia ani Európania

archívne video

Liberálny ruský denník Meduza sa od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu snaží získať názor ruského obyvateľstva. Napriek tomu koľko smútku a bolesti už táto vojna priniesla sa mnoho Rusov prikláňa k pokračovaniu bojov. Veľkú rolu tu samozrejme zohráva propaganda, ktorá šíri medzi ruským obyvateľstvom nepravdy. Denník upozorňuje na nutnosť zmeny politického režimu v Ruskej federácii.

Nechcú prehrať

Andrej (35) z Volgogradu hovorí, že v súčasnej situácii už Rusko nemá na výber. "Vojna končí výhrou jednej strany a porážkou druhej. Pre Rusko by porážka znamenala národné poníženie, ktoré nemožno dopustiť. Musíme vyhrať," povedal. Na adresu Ukrajiny sa vyjadril, že netúži po mieri, pretože len žiada od partnerov viac zbraní a ostreľuje ruské mestá.

Alexej (24) z Jakutska nepodporuje vojnu, ale ani nechce, aby Rusko prehralo: "Pre všetkých to bude horšie. Svet, ktorí sme poznali sa zmení a nastane ešte väčšia tma. Vojna je zlá, ale prehra je neprijateľná." Dmitrij (35) z Moskvy bol na začiatku invázie proti vojne. Začalo ho unavovať, že v prípade vyhlásenia ďalšej mobilizácie sa musí báť o seba, rodinu aj priateľov.

Galéria fotiek (3) Ruskí muži narukujú do armády

Zdroj: SITA/AP Photo

Ruslan (28) je obyvateľom Kazane. Rusko nepodporuje ani neodsudzuje. Vo vojne ukázalo podľa neho slabosť v diplomacii, keď je do týchto chvíľ neschopné rokovať so susedným štátom s cieľom ukončiť boje. Nepodporuje ani názor, že Rusko je prirovnávané k nacistickému Nemecku. Potom však dodal presne to, čo od začiatku hlása Kremeľ. "Ukrajina mala na výber, mohla akceptovať naše podmienky...Ľudia, ktorí by sa stali ruskými občanmi, by určite nemali horší život."

Viktória (28) z Petrohradu mala spočiatku negatívny postoj k akejkoľvek vojenskej akcii. Postupom času, keď videla to množstvo nenávisti voči Rusku a Rusom (výbuch krymského mosta, dodávky nových zbraní pre Ukrajinu…) začala chápať, že "rusofóbia" nie je len hlúpa propaganda. "Vojna vždy prináša smútok, ale niekedy sú správne práve tie nepopulárne rozhodnutia," dodala. Pojem "rusofóbia" vysvetlil historik Timothy Snyder. Podľa neho si toto slovo Rusi obľúbili najmä preto, lebo je spájané s názorom: "Keď impérium zaútočí, stane sa obeťou."

Pohľad obyvateľov západného sveta

Paul (30) z Nemecka vojnu nepodporuje, ale je nahnevaný na obe strany konfliktu. „Rusi začali hlúpu krvilačnú vojnu, ktorá denne vedie k nezmyselnému zabíjaniu,“ hovorí s tým, že sa hnevá aj na krajiny, ktoré podporujú Ukrajinu, pretože nevyzývajú na ukončenie nezmyselného zabíjania. "Namiesto toho dodávajú zbrane a pritom vedia, že to prinesie ešte viac ľudských obetí," dodal.

Galéria fotiek (3) Zničené obydlie v Záporožskej oblasti

Zdroj: SITA/AP Photo/Leo Correa, File

Rakúšan Mikuláš (27) tiež nepovažuje riešenie Západu za veľmi podarené. Súhlasí s Putinovým vyjadrením o tzv. unipolárnom svete s dvojakým metrom. "Západ otriasol loďou a za to, čo sa stalo, viní Rusko. Neustála podpora a dodávky zbraní navyše nútia Ukrajinu, aby nevyjednávala a pokračovala v bojoch," myslí si.

Útok na médiá

Artem (40) z Berlína tiež postupom času zmenil názor. Vystupuje proti vojne, ale podporuje ruský ľud a záujmy Ruska. "Žijem v Nemecku už 20 rokov, ale nikdy som ešte nevidel takú propagandu. Západní politici a médiá zaujali absolútne jednostranný postoj, že Rusko je agresor, Putin sa vždy mýli a Ukrajina je hrdinský štát. Odlišný názor je vytláčaný. Západná Európa ukázala v tomto konflikte svoju slabosť, keď koná na príkaz USA," uviedol.