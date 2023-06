Rusko previezlo 11 ukrajinských vojnových zajatcov do Maďarska: Prevoz sprostredkovala pravoslávna cirkev

BUDAPEŠŤ - Skupinu ukrajinských vojakov zajatých Ruskom previezli do Maďarska. Podľa servera index.hu to vo štvrtok večer oznámila na svojej webovej stránke Ruská pravoslávna cirkev, ktorá prevoz sprostredkovala, informoval v piatok spravodajca TASR v Budapešti.

"S požehnaním Jeho Svätosti patriarchu moskovského a celej Rusi Kirilla, vďaka sprostredkovaniu Ruskej pravoslávnej cirkvi, v rámci spolupráce medzi cirkvami bola dňa 8. júna 2023 na žiadosť maďarskej strany prevezená do Maďarska skupina ukrajinských vojnových zajatcov zo Zakarpatskej oblasti, ktorí sa zúčastnili na bojoch," píše sa vo vyhlásení cirkvi. Podľa servera index.hu ukrajinská strana zatiaľ nekomentovala toto vyhlásenie, niektoré zdroje však poukázali na skutočnosť, že tento krok Moskvy nebol konzultovaný s Kyjevom.

Jeden zo zdrojov ukrajinským médiám povedal, že prevezenie najmenej 11 vojnových zajatcov do Maďarska bolo zdôvodnené tým, že vojaci pochádzali zo západoukrajinskej Zakarpatskej oblasti, kde žije maďarská menšina. Zdroj však upozornil, že títo vojnoví zajatci sú občanmi Ukrajiny, ich presun do tretej krajiny by bol preto bez súhlasu a priamej účasti Ukrajiny nemožný. Ruská pravoslávna cirkev podľa citovaného zdroja celou akciou sleduje aj obnovenie svojej legitimity v čase, kedy sú na ňu uvalené medzinárodné sankcie. Maďarské ministerstvo zahraničných vecí pre index.hu uviedlo, že na vyhlásenie Ruskej pravoslávnej cirkvi zareaguje neskôr.