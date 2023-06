Ak by Maďarsku odobrali predsedníctvo EÚ, nahralo by to Orbánovi

Galéria fotiek (1) Viktor Orbán

Zdroj: TASR/Ladislav Vallach

BUDAPEŠŤ - Ak by Maďarsku odobrali predsedníctvo v Rade Európskej únie, hralo by to do karát premiéra Viktora Orbána, ktorý vo svojej krajine vybudoval prakticky samovládu. Uvádza sa to v komentári agentúry Bloomberg, na ktorý v utorok upozornil server mandiner.hu.