Orbán kritizoval návrh nových pravidiel migrácie v Európskej únii: Vyzýva taktiež k uplatneniu dohody o partnerstve s Turkménskom

"Brusel zneužíva svoju moc. Chcú nasilu presídliť migrantov do Maďarska. To je neprijateľné! Násilím chcú z Maďarska urobiť prisťahovaleckú krajinu," tvrdil na Facebooku Orbán. Štvrtková dohoda ministrov vnútra členských krajín EÚ o zmene pravidiel v oblasti migrácie a azylovej politiky EÚ znamená, že štáty môžu začať rokovania o týchto pravidlách s Európskym parlamentom (EP). Niektoré politické frakcie v EP však dosiahnutú dohodu nepovažujú za dostatočnú a upozorňujú, že rokovania budú zrejme ťažké.

Žiadosti o azyl by mali byť spracovávané do šiestich mesiacov

Dohodu ako takú kritizujú aj Holandsko, Rakúsko a Taliansko, ktoré poukazujú na problematiku prijímacích centier a zrýchlených postupov na vonkajších hraniciach EÚ. V takýchto centrách by sa mali žiadatelia o azyl nachádzať dovtedy, kým sa nezistí, či majú šancu získať azyl v EÚ. V prípade negatívnej odpovede im bude vstup do Únie zamietnutý. Žiadosti o azyl by mali byť spracovávané do šiestich mesiacov. Ministri rokovali aj o vytvorení povinného systému rozdeľovania dohodnutého počtu žiadateľov o azyl medzi členské štáty. Krajiny EÚ, ktoré nechcú alebo nedokážu prijať stanovené množstvo migrantov, by namiesto toho prispievali sumou 20.000 eur na osobu.

Orbán v Ašchabade vyzval EÚ k uplatneniu dohody o partnerstve s Turkménskom

Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán v piatok v rámci oficiálnej návštevy v Ašchabade vyzval Európsku úniu k uplatneniu dohody o partnerstve s Turkménskom. "Naliehame na inštitúcie EÚ, aby urobili kroky k nadobudnutiu platnosti dohody o partnerstve a spolupráci podpísanej pred 25 rokmi s Turkménskom. V takejto zložitej situácii, keď sa Európa oddeľuje od ruských energetických zdrojov, je potrebná takáto dohoda o partnerstve. Je to pre Európu dôležitý ekonomický záujem," zdôraznil v tlačovom vyhlásení Orbán.

Podľa jeho slov Európa potrebuje energiu zo Strednej Ázie, čo si vyžaduje nové zdroje, nové trasy a novú infraštruktúru. "Turkménsko môže byť v tomto pre Európu a Maďarsko veľkým partnerom," podčiarkol. Dodal, že by tým táto stredoázijská krajina výrazne prispela k diverzifikácii dodávok energie pre EÚ.

Turkmenistan je podobne ako Maďarsko naklonený mieru

Orbán pripomenul, že Turkmenistan je podobne ako Maďarsko naklonený mieru a snaží sa konflikt na Ukrajine čo najskôr vyriešiť. Maďarsko má podľa neho výrazný podiel na dodávkach liekov do Turkménska. Okrem energetickej spolupráce sa ponúka možnosť spolupráce aj vo vodnom hospodárstve a ďalších oblastiach. Maďarsko plánuje v Turkménsku podporiť výučbu maďarského jazyka, uzavrel premiér Orbán.