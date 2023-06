Nechcelo sa mu čakať v rade, išiel sa vymočiť do rybníka: To, čo sa potom stalo, mužovi navždy zmenilo život

Jordan Rivera (23) bol vonku v bare Banditos na Floride. V skutočnosti to bol zábavný večer. Ale ako to už s pitím býva, okolo jednej hodiny v noci začal mladíka tlačiť močový mechúr.

Keďže bar bol dosť plný, rad na záchod bol dlhý. Žiadny problém, pomyslel si Rivera. Hneď za barom bolo jazierko. Bez ďalších okolkov sa tam vybral vymočiť. Ale to nemal robiť.

Aligátor ho napadol pri močení

Pri rybníku aligátor dlhý asi tri metre napadol Riveru a odhryzol mu pravú ruku. Muž nevie, ako k tomu došlo. Pre ABC News povedal: „Buď som sa potkol, alebo sa prepadla zem. Posledné, čo si pamätám, je beh k vode. Potom som sa zobudil v nemocnici."

Rivera vďačí za svoj život dvom návštevníkom baru. Manny Hidalgo vycítil, že niečo nie je v poriadku a ponáhľal sa k jazierku. Stavebný robotník pre ABC News povedal: „Kričal a snažil sa doplávať na breh. Pribehol som k nemu a stiahol som ho na piesok." Veterán Trent Rozier potom vážne zranenému mužovi silno krvácajúce rameno podviazal opaskom, kým ho helikoptéra neodviezla do nemocnice Gulf Coast Hospital vo Fort Myers. Aligátor medzitým utiekol. „Odhryzol mu ruku a potom ho nechal tak. Rivera môže byť rád, že ešte žije,“ uviedol Hidalgo.

On aj je rád. Pre NBC News povedal: „Neprišiel som o život – prišiel som o ruku. Nie je to koniec sveta." Rivera opísal to, čo sa stalo "ako scénu vo filme" a hovorí, že cítil, že ruka tam stále bola. Aligátora sa nakoniec podarilo odchytiť a ako oznámila agentúra na ochranu voľne žijúcich živočíchov, usmrtili ho.