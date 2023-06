Jeho príbeh vdýchol dušu nestarnúcej klasike: Zomrel nenahraditeľný muž z legendárneho filmu Nedotknuteľní

MARRÁKEŠ – Príbeh, ktorý obletel svet. Tragická snímka inšpirovaná životom bohatého francúzskeho aristokrata chytila za srdce milióny divákov v najrôznejších kútoch zeme. Film Nedotknuteľní ľuďom ukázal, ako môže aj to najmenej očakávané spojenie dvoch ľudí vrátiť zlomenému človeku chuť do života. Francúzsky šľachtic Philippe Pozzo di Borgo, ktorého príbeh sa stal predlohou oceňovaného diela, sa však na tento príbeh môže pozrieť už len zhora. Svoju rodinu a priateľov už totiž navždy opustil.

Francúzska komediálna dráma zachytávajúca príbeh šľachtica a mladíka, ktorý len pred krátkou dobou opustil väzenskú celu, chytila za srdce aj tisícky Slovákov. Bohatému podnikateľovi Philippovi Pozzo di Borgovi sa stala v roku 1993 jeho srdcová záľuba osudnou. Pri nešťastnom páde počas paraglidingového zoskoku si vtedy len 43-ročný aristokrat vážne zranil chrbticu. Následkom bolo skoro úplné ochrnutie a posledných 30 rokov svojho života dokázal hýbať len hlavou.

V priebehu týchto dlhých rokov trpel neznesiteľnými bolesťami a pomaly nadobudol pocit, že jeho život stratil zmysel. Všetko sa však zmenilo po nečakanom stretnutí, ktoré mu život obrátilo naruby. Karty osudu zamiešal mladík z Alžírska Yasmin Abdel Sellou, ktorému dal zranený aristokrat šancu napriek tomu, že iní ľudia by o cudzinca ani nezakopli.

Legendárna sníma opisujúca život ochrnutého Philippa naplnená smútkom aj humorom si vo svete kinematografie zaslúžila hneď niekoľko pokusov o remake. Ani jedna z nich však nevystúpila tak vysoko, aby z výslnia zhodila pôvodnú francúzsku klasiku. Tá bola ocenená aj titulom najlepšieho zahraničného filmu na noci Českých levov. Pre všetkých hercov, ale aj blízke okolie osudom skúšaného Philippa prišiel ťažký deň. Philippe Pozzo zomrel pred pár dňami, presne 1. júna vo veku 72 rokov po boku svojej manželky v Marrákeši.

O Philippovej smrti informoval francúzsky herec Omar Sy, ktorý v snímke Nedotknuteľní stvárnil práve vyvrheľa Yasmina Abdela, ktorý mal podnikateľovi zmeniť pohľad na svet. „Práve sme sa dozvedeli, že nás opustil náš priateľ Philippe Pozzo di Borgo. Tým, že nám umožnil natočiť svoj príbeh Nedotknuteľní, zmenil naše životy a životy mnohých krehkých ľudí. Pamätajme si ho ako odvážneho, dôstojného, pokorného a bojovného muža. Jeho humor a inteligencia tu budú chýbať,“ napísal na sociálnej sieti.

Väčšina scén z filmu Nedotknuteľní opisovala udalosti reálneho života Philippa a Abdela skoro presne, len málo udalostí sa odohralo inak. Rôznil sa napríklad Abdelov vstup do Philippovho života. Film nedokázal v plnej miere vystihnúť to, akou veľkou oporou mu v skutočnosti bol. Skutočný Abdel bol za opatrovateľa prijatý už v roku 1994, necelé dva roky po jeho osudovom zranení a zhruba v čase, kedy Philippeho manželke diagnostikovali rakovinu. Abdel bol ich oporou v priebehu celého boja so zákernou chorobu.

Philippe však ani napriek skúškam osudu nestrácal nadhľad, o čom svedčí aj spomínanie na jeho opatrovníka. Filmová verzia stvárnená hercom Osmarom Syom od toho skutočného údajne nemala vôbec ďaleko. „Keď moja žena zomrela, Abdel videl, že som sa zrútil. Chytil ma za ruku, bol stále so mnou, donútil ma ísť von za dievčatami, šialene sme jazdili Rolls Roycom, vo veku 48 rokov ma naučil fajčiť trávu a obťažoval moje zamestnankyne,“ spomínal Philippe.