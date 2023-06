Ďalšia provokácia: Nebezpečný manéver pri Taiwane! Napätie medzi Čínou a USA naďalej stúpa

archívne video

Čínsky, ktorý sa odohral na pozadí zhoršujúcich sa vzťahov medzi Washingtonom a Pekingom, nazvala agentúra Reuters riskantným incidentom. Americký torpédoborec USS Chung-Hoon a kanadská fregata HSMC Montreal boli podľa USA v sobotu 3. júna na "rutinnej" plavbe Taiwanským prielivom.

Americkej lodi prekrížilo dráhu rýchlo plávajúce čínske plavidlo. Lode sa k sebe priblížili na vzdialenosť 137 metrov. Torpédoborec Chung-Hoon nezmenil kurz, ale musel spomaliť.Na videozázname je počuť mužský hlas, ktorý v angličtine vo vysielačke najskôr varuje čínsku loď "pred pokusmi o obmedzenie slobody plavby", píše agentúra Reuters. Nahrávke je ale zle rozumieť.

Odpoveď Číny

Čína sa k tomuto incidentu zatiaľ priamo nevyjadrila. V sobotu však čínska armáda kritizovala Spojené štáty a Kanadu za to, že ju spoločnou plavbou Taiwanským prielivom zámerne provokovali. "Čím silnejšia bude provokácia za strany Spojených štátov, tým dôraznejšie budú čínske protiopatrenia," vyjadril sa pre Reuters člen čínskeho velenia.

Galéria fotiek (2) Taiwanskí vojaci salutujú počas osláv národného dňa pred prezidentskou budovou v Tchaj-pej na Taiwane 10. októbra 2021.

Zdroj: SITA/ AP Photo/Chiang Ying-ying

Aj vo vzduchu

Za posledné dni išlo o druhý podobný incident. Koncom mája vykonalo čínske bojové lietadlo zbytočne agresívny manéver v blízkosti americkej stíhačky v medzinárodnom priestore nad Juhočínskym morom. "Príde mi, že Peking nariadil svojej armáde, aby reagovala asertívne na to, čo považuje za narušovanie zo strany USA a ich spojencov. Čína takto zvyšuje šance, že niekto situáciu zle odhadne a lietadlá alebo lode sa náhodou zrazia. To by mohlo eskalovať do ozbrojeného konfliktu,“ varoval Derek Grossman, analytik špecializujúci sa na obranu z amerického inštitútu RAND Corporation.

Situácia na Taiwane

Taiwanské ministerstvo obrany v nedeľu 4. júna označilo incident za provokáciu zo strany Číny a uviedlo, že je povinnosťou všetkých demokratických a slobodných krajín, aby udržiavali mier a stabilitu v Taiwanskom prielive. Peking považuje Taiwan za súčasť svojho územia, no vláda v hlavnom meste Taiwanu, Taipei, to odmieta. Komunistická Čína zosilňuje svoj politický aj vojenský tlak s cieľom prinútiť Taiwan, aby sa podrobil. Súčasťou tejto taktiky sú aj pravidelné vojenské cvičenia v blízkosti ostrova.