Hrozba ďalšej vojny visí vo vzduchu! Dve armády operujú v tesnej blízkosti: Stať sa môže čokoľvek, tvrdí generál Chang

NEW YORK – Čínske vojenské cvičenie v okolí ostrova Taiwan trvá už niekoľko dní. I keď Čína ohlásila toto konanie už vopred, vo vzduchu visí hrozba ďalšieho vojenského konfliktu. Odborník na medzinárodnú politiku berie do úvahy všetky možnosti a vypuknutie vojny považuje za celkom reálny stav.

archívne video

Je to už viac ako rok od ruskej invázie na Ukrajinu a v okolí Taiwanu ohlásila Čína vojenské cvičenie. Eskalácia medzi týmito krajinami sa môže ešte zvýšiť. Taiwan je totiž pod obranou armády Spojených štátov. Okrem toho vojenské cvičenie Číny veľmi nápadne pripomína Putinove rozmiestnenie vojsk pri hraniciach s Ukrajinou pred spustením samotnej invázie. Ako informuje Fox Business, odborník na medzinárodnú politiku a riaditeľ Gatestone Institute Gordon Chang vztýčil varovný prst keď povedal, že v tejto chvíli sa môže stať čokoľvek.

Čína podľa Changa operuje na veľmi tenkom ľade a podniká manévre, ktoré môžu viesť k vyústeniu ozbrojeného konfliktu. "Pokiaľ Čína podniká manévre v blízkosti armády USA a iných krajín, musí rátať s čímkoľvek. My tu však máme vojsko, ktoré nevie reagovať na viacero možných scenárov," povedal expert na zahraničnú politiku. Americký generál Mike Minahan na uniknutú správu o vojne s Čínou, ktorá má byť realitou do roku 2025, len dodal, že vojenský konflikt môže pokojne vypuknúť aj skôr.

Skutočný problém

Veľké vojenské cvičenie prichádza len niekoľko dní po tom, ako čínsky minister zahraničných vecí prisľúbil, že prijme radikáne opatrenia v reakcii na taiwanského prezidenta, ktorý podnikol oficiálnu návštevu USA. Podľa Changa sa vojenské cvičenia podobajú tým z augusta minulého roku, kedy bývalá predsedníčka Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiová navštívila Taiwan."Skutočným problémom sú dve armády, americká a čínska, ktoré operujú v tesnej blízkosti. V tejto chvíli sa môže stať čokoľvek. Pokiaľ však Čína ukáže, že naozaj ide len o vojenské cvičenie, zo strany USA nepríde ku žiadnej odvete," vysvetlil Chang.

Podľa experta na zahraničnú politiku je Bidenova americká obchodná a zahraničná politika z hľadiska dlhodobej stratégie a morálky jednoducho strašná. USA by sa podľa neho nemali zapájať do obchodných transakcií s Čínou. "Výnosy používajú na budovanie armády, ktorá je vycvičená na boj proti USA. To je čínska armáda. Oni vedia, že by nemali ísť do vojny, emócie ich tam ale tlačia," dodal.

Odliv

Chang poukazuje na Bidena, ktorý by mal zmeniť ekonomické chápanie USA. Americké spoločnosti a továrne by sa presťahovali z Číny aj celkovo preč z celej Ázie a zamierili by do Strednej Ameriky alebo Dominikánskej republiky. Podľa Changa by sa pre americkú ekonomiku otvorili nové možnosti. "Nepotrebujeme živiť čínsku vojnovú mašinériu. V budúcnosti by sme sa len čudovali z toho, že sme nechali svoje výrobné kapacity v tejto krajine," vysvetlil.

Tieto vyjadrenia prichádzajú po prieskume od Pew Research Center, ktoré zistilo, že viac ako polovica Američanov neverí v Bidenovu schopnosť jednať s Čínou. "Nie sú to len obvinenia, ktoré pokračujú v súvislosti s Hunterom Bidenom a ďalšími členmi Bidenovej rodiny, ale aj prezidentove pomýlené a zastarané názory na Čínu. Americká politika sa prejavuje v Saudskej Arábii, v ďalších krajinách v oblasti Perzského zálivu, v Maroku, Brazílii. Vedenie politiky v týchto krajinách nás tlačí ku dnu. Hlboko to poškodzuje pozíciu USA na medzinárodnom poli," povedal na záver riaditeľ Gatestone Institute Gordon Chang.