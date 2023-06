Britské stíhačky museli opäť vzlietnuť k ruským bombardérom: V pohotovosti boli aj viaceré lietadlá

LONDÝN - Britské stíhačky v piatok vzlietli k ruským lietadlám, ktoré sa blížili k vzdušnému priestoru krajín Severoatlantickej aliancie. Uviedlo to britské ministerstvo obrany, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.

Britské stíhačky Typhoon najskôr v piatok vzlietli k dvom ruským transportným lietadlám An-12 a An-72, ktoré mierili z juhu Ruska k exkláve Kaliningrad nachádzajúcej sa medzi Poľskom a Litvou, členmi Severoatlantickej aliancie.

Archívne video

Britské stíhacie lietadlá boli neskôr vyslané k dvom ruským strategickým bombardérom Tu-22M a dvom stíhačkám Su-30, ktoré leteli z juhu Ruska ponad Fínsky záliv a Baltské more. V oboch prípadoch ruské lietadlá odmietali komunikovať s príslušnými úradmi, no zostali v medzinárodnom vzdušnom priestore, priblížil britský rezort obrany. Do pohotovosti boli uvedené aj fínske, švédske, portugalské a rumunské bojové lietadlá.

Blížia sa k NATO?

"Tieto zásahy sú jasnou pripomienkou toho, že RAF (britské Kráľovské letectvo) je vždy pripravené brániť nebo našich spojencov, pričom koordinovaná akcia niekoľkých vzdušných síl slúži ako jasná demonštrácia hodnôt našich medzinárodných aliancií," povedal britský minister obrany Ben Wallace.

Britské a švédske stíhačky k ruským lietadlám - stíhačke Su-27 a prieskumnému lietadlu Il-20 - vzlietli aj vo štvrtok večer, pretože mierili k vzdušnému priestoru Švédska a NATO a odmietali komunikovať.