Ak by Erdogan nevyhral voľby v Turecku, pustili by na nás utečencov, tvrdí Orbán

Galéria fotiek (2) Viktor Orbán

Zdroj: TASR/Ladislav Vallach

BUDAPEŠŤ - Ak by v tureckých prezidentských voľbách nebol znovuzvolený Recep Tayyip Erdogan, tak by boli utečenci pustení na Európu. V piatok to vyhlásil predseda maďarskej vlády Viktor Orbánv v pravidelnom rozhovore pre verejnoprávny rozhlas Kossuth Rádió.