Pre Maďarsko je dobrou správou, že Erdogan zostal prezidentom Turecka, tvrdí Orbán

"Ak by voľby nevyhral on (Erdogan), boli by sme dostali tureckého prezidenta, ktorý by presadzoval vojnu, čoho následky by boli nedozierne. Turecký prezident má šancu na to, aby bol sprostredkovateľom medzi Ukrajincami a Rusmi, ako to mimochodom urobil aj v prípade obilninovej krízy," napísal Orbán.

Erdogan 28. mája zvíťazil v druhom kole prezidentských volieb

Jeho dvadsaťročné vládnutie Turecku sa tak predlžuje až do roku 2028. Podľa pozorovateľov bude turecký prezident naďalej zohrávať dôležitú rolu sprostredkovateľa medzi Ruskom a západnými partnermi.