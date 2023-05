Silný vietor zabránil štartu suborbitálnej nosnej rakety Miura 1

"Nemáme zelenú. Vo veľkej výške nad našimi limitmi sú nárazy vetra. To znamená, že nemáme dostatočne bezpečné podmienky pre štart," povedal komentátor počas živého vysielania štartu rakety spoločnosti PLD Space, ktorý mal byť pre Španielsko prvým svojho druhu. Potrvá niekoľko dní, kým sa otvorí nové "štartovacie okno".

Ya es oficial: ¡Por fin MIURA 1 SN1 está listo para volar!



· Nombre de Misión: MIURA 1 SN1 Test Flight

· Ventana de Lanzamiento: 30 de mayo 08:00 / 31 de mayo 10:00 (CET)

· Retransmisión en directo: 31 de mayo a partir de 05:30 (CET) en https://t.co/sZ1mrl7Ld6#VamosMIURA pic.twitter.com/cLYm0JknpK — PLD Space (@PLD_Space) May 30, 2023

Nemá dostatočný výkon

Raketa vysoká len 12 metrov mala z vojenskej základne v južnom Španielsku vzlietnuť 100 kilometrov nad zemský povrch. Hoci táto vzdialenosť by ju dostala do vesmíru, raketa nie je dostatočne výkonná na to, aby dosiahla obežnú dráhu Zeme. Stredajší suborbitálny štart mal vyniesť do kozmu náklad s experimentmi v oblasti mikrogravitácie, ako aj pripraviť plány PLD Space pre budúce štarty rakiet.

"Ide o to, aby sme sa naučili a minimalizovali riziká pri prvých letoch rakety Miura 5," povedal spoluzakladateľ spoločnosti PLD Space Raúl Verdú s odkazom na nosnú raketu, ktorá - ako firma dúfa - bude vynášať družice na obežnú dráhu Zeme od roku 2025. Hoci je táto raketa oveľa väčšia - meria 35 metrov a má dva samostatné štartovacie stupne -, využíva približne 70 percent komponentov vyvinutých pre raketu Miura 1.

Spoločnosti sa ponáhľajú s vývojom nosných rakiet vzhľadom na rastúci trh so satelitmi, konštatuje AFP. Podľa analytikov spoločnosti Euroconsult sa v nadchádzajúcom desaťročí predpokladá vypustenie približne 18.500 malých orbitálnych družíc s hmotnosťou menšou ako 500 kilogramov.