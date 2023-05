Konšpirátori vylomili dvere na súdnej sieni: To však nebolo všetko! Hanbu a bordel neváhali robiť aj v nemocnici

PRAHA - V stredu sa v Prahe malo konať súdne pojednávanie s konšpirátorkou Janou Peterkovou. S ňou však na súd dorazili aj desiatky jej podporovateľov, ktorí dokonca vyvalili dvere na pojednávacej miestnosti a na senát kričali, že je gestapo. To však nie je všetko a dav ľudí robil výtržnosti aj v nemocnici.

Muž, ktorý zničil dvere na pojednávacej miestnosti, sa pri svojom vyčíňaní sám zranil. Previezli ho preto do nemocnice, kam ho nasledoval aj dav jeho súputníkov. Tí boli hluční aj priamo v nemocnici a pred ňou dokonca slovne napádali policajtov. Informujú novinky.cz. Česká polícia informovala, že dav niekoľkých desiatok ľudí prišiel do nemocnice, no k dverám, za ktorými sa o zraneného muža starali zdravotníci, sa nedostali.

Podľa hovorcu polícia Jana Rybanského sa zhromaždenie zaobišlo bez výraznejších incidentov a na mieste bolo aj niekoľko policajných hliadok. Rovnako aj na zraneného muža dohliadali policajti. Toho po ošetrení prepravili na miestne policajné oddelenie, kde ho preverovali, pretože patril ledzi podozrivých z násilností. V nemocnici polícia nezadržala nikoho, no musela čeliť slovným útokom a dav tiež robil výrazný hluk v blízkosti ordinácie, v ktorej sa zdravotníci starajú o pacientov.

archívne video

Jana Peterková je obžalovaná zo šírenia poplašnej správy, keď vo videách na YouTube a Facebook tvrdila, že vláda plánuje likvidáciu ľudí prostredníctvom očkovania proti covid-19, o novodobých koncentračných táboroch v Nemecku, o okupácii Českej republiky vojskami NATO či o plánoch na redukcii obyvateľstva o 70 %. Pôvodne ju odsúdili na dvojročnú podmienku s trojročným odkladom, Peterková sa odvolala.