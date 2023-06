Poľskom otriasla vražda poslíčka z pizzérie! Ľudia sú zúfalí, partia útočníkov terorizuje mesto už dlhšie

LUBLIN – Mesto na východe Poľska stratilo status bezpečnosti už dávno, no teraz sa situácia ešte zhoršila. Kuriér známej mestskej pizzérie bol fyzicky napadnutý len kúsok od miesta, kde každý deň chodieva do práce. Skupina mladých mužov požadovala od neho odvoz a urážala ho pre odlišnú farbu pleti.

archívne video

Poľské mesto Lublin sa dostalo na titulku všetkých známych spravodajských webov. Jedným z jeho obyvateľov je aj Krystian, pôvodom Nigérijčan, no býva tu už dlhé roky. Dokonca aj jeho manželka je Poľka. V sobotu 27. mája išiel Krystian do potravín neďaleko svojej práce. Bol zamestnaný ako kuriér v miestnej pizzérii.

Pri obchode ho zrejme spoznala skupina mladých mužov, pretože od neho požadovali, aby ich niekam odviezol. Daniel Flak, majiteľ pizzérie, sa vyjadril, že tí grázli si z neho chceli spraviť taxikára, pretože bol čierny. "Išiel si len kúpiť cigarety. Keď sa vracal k autu, už tam stáli. Povedali mu, že keďže je 'čierny', určite pracuje pre Bolt. Následne od neho žiadali, aby im robil taxikára. Keď Krystian nesúhlasil, nasilu si otvorili dvere a vošli do auta. Najprv mu napľuli do tváre a potom už začali lietať päste. Kopali ho a bili aj do hlavy. Napokon skončil v nemocnici," povedal Flak pre Wiadomości.

Kopali ho do hlavy

Pizzéria, kde Krystian pracuje, prípad medializovala a apeluje na políciu, aby podobným incidentom venovala väčšiu pozornosť. V deň incidentu bola pizzéria zatvorená a na sociálnych sieťach sa objavil príspevok, kde jej majiteľ uverejnil Krystianovu dobitú tvár s tým, že žiada ľudí, aby to bolo čo najviac medializované. Polícii adresoval štipľavú poznámku: "Vyčistite toto mesto od grázlov, alebo budete len čakať, kým niekoho nezabijú?"

‼️WAŻNE PROSIMY O POMOC I UDOSTĘPNIENIE ABY W KOŃCU POLICJA ZAJĘŁA SIĘ TYM MIEJSCEM‼️ Zamknęliśmy dziś wcześniej z... Posted by Robimy Pizze Lublin on Saturday, May 27, 2023

Polícia je prikrátka

Situácia sa odohrala na ulici Lipiński, o ktorej miestni vedia, že sa tu stretávajú mladí. Pijú a fajčia pod výklenkami a nie raz sem už bola privolaná policajná hliadka. Flak podotkol, že priestor v okolí obchodu, kde nakupoval Krystian, je veľmi nebezpečný. "Večer sa tam schádzajú všetci grázli. Sami policajti ma informovali, že už požiadali predajcov v okolí, aby prestali predávať alkohol. Dokonca niektorým chceli odobrať licencie, no neúspešne," dodal.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Getty Images

Krystian bol z nemocnice prepustený nasledujúce ráno. Na hlave mal veľa modrín, celý bol dobitý a násilníci mu zlomili rebrá. "Nič také si nezaslúžil. Je to dobrý zamestnanec. Oveľa lepší ako väčšina Poliakov. Keby každý pracoval ako on, naše odvetvie by oveľa viac prosperovalo," povedal Flak.

Jeden už zadržaný

Polícii sa podarilo chytiť jedného z násilníkov ešte v deň incidentu. Veľké zásluhy mal na tom policajt, ktorý sa v čase incidentu náhodou nachádzal vo Flakovej pizzérii. Tam sa dopočul aj o útoku na zamestnanca. Rýchlo kontaktoval kolegov a sám vyrazil na miesto incidentu. Tam sa podarilo zadržať muža (39), o ktorom sa neskôr zistilo, že bol vodcom skupiny mužov, ktorí zaútočili na Krystiana. Presne okolnosti incidentu sa naďalej vyšetrujú.